Stellantis aumenta un 3,8% sus ventas en Europa hasta junio y eleva su cuota de mercado al 16,7%

Stellantis Aumenta Un 3,8% Sus Ventas En Europa En El Primer Semestre Y Eleva Su Cuota De Mercado Al 16,7% - STELLANTIS

MADRID 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

Stellantis cerró el primer semestre de 2026 con un aumento del 3,8% en las matriculaciones de vehículos en el mercado EU-30, hasta alcanzar 1,37 millones de unidades, lo que le permitió situar su cuota de mercado en el 16,7%, según ha informado este jueves el fabricante.

Si se incluyen los resultados de Leapmotor International, el crecimiento de las ventas se eleva al 7,3% y la cuota de mercado alcanza el 17,4%, 0,3 puntos porcentuales más que en el mismo periodo del año anterior.

Según la compañía, Stellantis y Leapmotor fueron el único grupo entre los ocho principales fabricantes de automóviles que incrementó su cuota de mercado durante los seis primeros meses del ejercicio.

El grupo destacó que mantiene el liderazgo en los segmentos A y B del mercado europeo.

En este contexto, el Fiat Pandina se consolidó como el vehículo más vendido en Italia, mientras que el Peugeot 208 lideró las ventas en Francia.

Además, la gama Smart Car, integrada por los modelos Citroën C3 Aircross, Fiat Grande Panda y Opel Frontera, más que duplicó su volumen de ventas, reforzando la posición del fabricante en el segmento B.

Por marcas, Fiat registró un crecimiento de las ventas del 21,7% en el semestre, seguida de Citroën, con un alza del 8,3%, y Opel, con un incremento del 7,4%, todas ellas por encima de la evolución del conjunto del mercado.

En cuanto a los principales mercados europeos, Stellantis aumentó sus matriculaciones un 7,2% en Alemania, un 4,7% en Reino Unido, un 4,5% en Italia, un 1,5% en Bélgica y Luxemburgo (Belux) y un 0,8% en España. Asimismo, la compañía destacó los avances registrados en Austria (+31%), Polonia (+10,1%) y Portugal (+5,2%).

En el negocio de vehículos comerciales ligeros, Stellantis Pro One mantuvo su posición de liderazgo con una cuota de mercado del 28,7%, mientras que el grupo también ocupó el primer puesto en el segmento de turismos híbridos, con una cuota del 17,3%.

El director de Operaciones de Stellantis para Europa Ampliada, Emanuele Cappellano, aseguró que estos resultados consolidan la evolución positiva iniciada por la compañía a finales del pasado año.

"Durante los primeros seis meses de 2026 hemos confirmado la dinámica positiva que Stellantis comenzó a mostrar a finales del año pasado. En línea con los objetivos de nuestro plan estratégico FaSTLAne 2030, hemos consolidado nuestro liderazgo en los segmentos A y B del mercado EU-30, donde nuestras matriculaciones aumentaron en 67.000 unidades respecto al año anterior, cifra que asciende a 93.000 unidades si se incluyen las ventas de Leapmotor", ha afirmado.

Asimismo, destacó que la división Stellantis Pro One "se mantiene firmemente en lo más alto del podio" en el mercado de vehículos comerciales ligeros.

Por países, el grupo subrayó que en Italia conservó el liderazgo del mercado tras aumentar sus ventas un 4,5%, con cinco de los seis modelos más vendidos pertenecientes a sus marcas y el Fiat Pandina como vehículo más matriculado.

VENTAS POR PAÍSES

En Francia, Stellantis encabezó el mercado con una cuota del 28,8% y situó cuatro modelos entre los diez más vendidos del país, incluido el Peugeot 208, líder del mercado francés.

Por su parte, en Alemania, Opel elevó un 14,5% sus ventas de turismos en un mercado de evolución positiva, mientras que el Opel Corsa mantuvo el liderazgo en el segmento de los vehículos urbanos.