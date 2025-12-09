Stellantis y Bolt se asocian para impulsar la movilidad sin conductor en Europa a gran escala - STELLANTIS

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

Stellantis y Bolt han firmado una asociación para explorar conjuntamente el desarrollo y la implementación de vehículos autónomos de nivel 4 (sin conductor) para operaciones comerciales en toda Europa.

La colaboración combinará las plataformas AV-Ready de Stellantis, en concreto la furgoneta mediana eK0 y las plataformas STLA Small, con la extensa red de movilidad de Bolt.

Bolt ofrece actualmente servicios de transporte en más de 50 países, incluidos 23 Estados miembros de la Unión Europea, y su objetivo es integrar los vehículos autónomos de Stellantis en su plataforma de movilidad compartida para ofrecer servicios de transporte totalmente autónomos y sin conductor.

Las plataformas AV-Ready de Stellantis están diseñadas para brindar flexibilidad y escalabilidad, integrando conjuntos de sensores avanzados, computación de alto rendimiento y redundancias del sistema para cumplir con los más altos estándares de seguridad y confiabilidad al tiempo que optimizan el costo total de propiedad para los operadores de servicios, lo que las convierte en una de las soluciones más competitivas de la industria.

Las empresas planean comenzar a desplegar vehículos de prueba en países europeos a partir de 2026. El despliegue se realizará por fases, desde prototipos y flotas piloto hasta la ampliación industrial progresiva, con un objetivo inicial de producción para 2029.

"Ambas empresas trabajarán en estrecha colaboración con los reguladores europeos para respaldar un enfoque responsable de las pruebas, la certificación y la implementación escalable, en total alineación con los estándares aplicables de seguridad, protección de datos y ciberseguridad", han afirmado.

Para Stellantis, esta colaboración amplía su creciente ecosistema de socios en Europa y avanza en su estrategia global de movilidad sin conductor, aprovechando las plataformas AV-Ready* diseñadas para una implementación segura y confiable de Nivel 4 a escala.

Para Bolt, la asociación marca el siguiente paso hacia su ambición de tener 100.000 vehículos autónomos disponibles en su plataforma de movilidad compartida para 2035.

"Las flotas autónomas también pueden contribuir a una menor huella de carbono al permitir una movilidad compartida y optimizada, reduciendo la congestión y las emisiones. La colaboración con Bolt busca hacer realidad esta visión, combinando nuestra experiencia en ingeniería con su alcance operativo para convertir la movilidad sin conductor en una parte integral de la vida cotidiana en Europa", ha señalado el consejero delegado de Stellantis, Antonio Filosa.

De su lado, el fundador y director ejecutivo de Bolt, Markus Villig, ha resaltado que esta alianza une a dos empresas que comprenden la dinámica específica de operar en Europa. "Al combinar las plataformas AV-Ready de Stellantis con nuestra experiencia operativa, planeamos crear la mejor oferta de vehículos autónomos, adaptada a las necesidades europeas y conforme a los estándares europeos", ha añadido.