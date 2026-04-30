Stellantis cae un 7% en Bolsa pese a volver a beneficios en el primer trimestre del año

Archivo - Imagen de la cadena de producción de Stellantis Vigo. - STELLANTIS VIGO - Archivo

MADRID 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Stellantis ha arrancado la sesión bursátil de este jueves en París con una caída del 7,44%, hasta negociarse sus acciones a 6,145 euros por título, pese a haber dado a conocer que ha logrado un beneficio neto de 377 millones de euros en el primer trimestre de 2026, frente a las pérdidas de 387 millones de euros del mismo periodo del año anterior.

El grupo automovilístico franco-italiano ha explicado que este buen resultado refleja principalmente un aumento del volumen de ventas y un mejor desempeño operativo.

A su vez, la compañía ha confirmado sus previsiones para 2026 y mantiene que espera un incremento porcentual de un dígito en los ingresos, así como una mejorar del flujo de caja libre (donde se incluyen 2.000 millones de euros en pagos en efectivo relacionados con los cargos del segundo semestre de 2025).

Los ingresos netos aumentaron un 6% interanual hasta alcanzar los 38.100 millones de euros, gracias a la mejora del rendimiento en Norteamérica, así como a los avances en Europa ampliada y Oriente Medio y África.

Por su parte, el resultado operativo ajustado fue de 960 millones de euros, lo que supone triplicar la cifra alcanzada por la compañía en el primer trimestre de 2025. El margen Ebit ajustado ha sido del 2,5% (frente al 0,9% del año anterior).