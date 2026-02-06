Stellantis comercializó 1,5 millones de unidades en el cuarto trimestre de 2025, un 9% más

Archivo - Stellantis logró 1,5 millones de unidades en el cuarto trimestre de 2025, un 9% más que hace un año - STELLANTIS - Archivo

MADRID, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El grupo automovilístico Stellantis obtuvo 1,5 millones de envíos consolidados (vehículos entregados a concesionarios, distribuidores o directamente desde la compañía a clientes minoristas y de flotas) durante el último trimestre de 2025, lo que se corresponde con un aumento interanual del 9%.

El conglomerado conformado por las marcas Peugeot, Citroën, Jeep, Fiat, DS Automobiles, Opel y otras nueve marcas más obtuvo este resultado impulsado principalmente por sus envíos en Norteamérica, así como en Sudamérica, Oriente Medio y África.

Ello compensó la disminución de las ventas en Europa donde Stellantis comercializó 667.000 unidades, un 4% menos en valores interanuales debido a la "contracción del mercado de vehículos comerciales ligeros y a la presión competitiva", según reporta la compañía. Igualmente, las ventas de vehículos particulares descendieron un 4% interanual debido a los menores envíos de la marca Peugeot, unas 30.000 matriculaciones menos.

LA INVERSIÓN MILLONARIA DE STELLANTIS EN EEUU DA RESULTADOS

En Norteamérica los envíos del cuarto trimestre crecieron aproximadamente en 127.000 unidades en comparación con el mismo período de 2024, lo que representa un incremento interanual del 43%, hasta completar las 422.000 unidades en el cuarto trimestre de 2025.

Cabe recordar que la multinacional anunció el pasado mes de octubre la mayor inversión de su historia en los últimos 100 años en Estados Unidos, con un plan valorado en casi 12.000 millones de euros (13.000 millones de dólares) hasta 2029. Stellantis anunció en su momento elevar la producción de sus modelos en un 50% con el lanzamiento de cinco nuevos vehículos y con 19 acciones de productos de las marcas Ram, Chrysler, Dogde, Jeep con las que opera en este mercado.

Igualmente, el grupo franco-italiano expresó en su proyecto la creación de más de 5.000 nuevos empleos en sus plantas de Illinois, Ohio, Michigan e Indiana.

En el resto de regiones de Stellantis, los envíos terminaron con números positivos. El mercado sudamericano completó 277.000 unidades, con una mejora del 7%, que le permitieron ser el grupo líder en esta región, gracias a la "sólida demanda en Brasil". Asimismo, en China, India y Asia Pacífico Stellantis totalizó 18.000 unidades (+20% interanual).

En Oriente medio y África, las matriculaciones llegaron a la cifra de 134.000 unidades, con una subida menor del 2% por "la evolución positiva en Turquía, el aumento de la producción local en Argelia y el continuo crecimiento del grupo en Marruecos", según ha manifestado la compañía.