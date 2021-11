Stellantis completa la adquisición de la estadounidense First Investors Financial Services

AMSTERDAM, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El grupo automovilístico Stellantis ha completado la operación de compra de la firma estadounidense First Investors Financial Services Group, especializada en la financiación de vehículos, por un precio de 285 millones de dólares (algo más de 245 millones de euros).

La operación se anunció a principios del pasado mes de septiembre y Stellantis ha afirmado que la finalización de la misma se ha llevado a cabo cumpliendo con las condiciones y con los plazos establecidos.

A través de esta compra, First Investors será renombrado como Stellantis Financial Services US y ofrecerá servicios de financiación a clientes, concesionarios y socios en el mercado estadounidense.

El responsable de filiales de Stellantis para Financiación de Vehículos, Coches Usados, Piezas y Servicio y Red de Distribución, Philippe De Rovira, afirmó que con la adquisición de First Investors su compañía podrá ofrecer una gama "completa" de productos, lo que supondrá un beneficio para los clientes, los concesionarios o los socios.

El objetivo estratégico de Stellantis con esta operación es establecer una compañía financiera propia en Estados Unidos para respaldar sus ventas y capitalizar completamente su "sólida" posición en el mercado mientras crea valor a largo plazo para sus accionistas.

El director financiero de Stellantis, Richard Palmer, subrayó que la operación de compra de First Investors apoya el plan de crecimiento de la compañía en Estados Unidos, al tiempo que indicó que es un "movimiento estratégico" para mejorar el rendimiento financiero de la empresa y para crear valor a largo plazo a los accionistas de Stellantis.