Stellantis eleva un 10% sus entregas en el segundo trimestre, con Norteamérica creciendo un 38%

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MADRID 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Stellantis registró unas entregas consolidadas estimadas de 1,6 millones de vehículos durante el segundo trimestre de 2026, lo que supone un incremento del 10% respecto al mismo periodo del año anterior, impulsado principalmente por el fuerte crecimiento de Norteamérica y la región de Enlarged Europe.

El grupo de automoción ha explicado que el aumento de las entregas responde al lanzamiento de nuevos modelos y al incremento de la demanda en sus principales mercados, si bien el avance se vio parcialmente compensado por la caída de los volúmenes en Oriente Medio y África, debido al conflicto regional, y en Sudamérica, afectada por la debilidad del mercado argentino.

En Norteamérica, las entregas aumentaron en torno a 122.000 unidades, un 38% más en comparación con el segundo trimestre de 2025. Stellantis atribuyó este comportamiento al éxito comercial de nuevos productos y versiones renovadas, entre ellas el Ram 1500 HEMI V8, el nuevo Ram 1500 TRX SRT, los renovados Jeep Grand Wagoneer y Grand Cherokee, así como el Chrysler Pacifica actualizado.

También contribuyeron el crecimiento del nuevo Jeep Cherokee y del Dodge Charger Sixpack de dos y cuatro puertas, además de los preparativos para la parada de producción programada durante el verano.

Por su parte, la región de Enlarged Europe registró un incremento de aproximadamente 39.000 unidades, equivalente a un crecimiento interanual del 5%, favorecido por una mejora de los volúmenes del mercado y por la evolución tanto de las marcas de Stellantis como de Leapmotor.

En este mercado, las entregas de vehículos eléctricos de batería (BEV) fueron el principal motor del crecimiento. Dentro de la oferta de Stellantis, destacaron los recientes lanzamientos sobre la plataforma Smart Car, con modelos como el Citroën C3 y C3 Aircross, el Opel/Vauxhall Frontera y el Fiat Grande Panda, que aportaron unas 41.000 unidades adicionales, un 51% más que un año antes.

Asimismo, el nuevo Jeep Compass contribuyó con unas 8.000 unidades adicionales en el segmento C. Estos avances se vieron parcialmente neutralizados por el descenso de alrededor de 28.000 unidades en las generaciones anteriores de B-SUV, entre ellas Jeep Avenger, Fiat 600, Opel Mokka y Peugeot 2008.

Las entregas de Leapmotor en Europa también crecieron, al pasar de unas 25.000 a 33.000 unidades, impulsadas por la demanda de los modelos T03 y B10.

En Oriente Medio y África, las entregas descendieron en torno a 4.000 unidades, un 3% menos interanual, debido principalmente al impacto del conflicto regional. El crecimiento registrado en Argelia, impulsado por el Fiat Doblo, y la mejora de Marruecos gracias al aumento de la demanda del mercado, no lograron compensar el retroceso de Turquía ni la caída.