Stellantis fija el precio de su oferta de bonos híbridos por unos 5.000 millones de euros

Archivo - Logo de Stellantis. - STELLANTIS - Archivo

MADRID 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Stellantis ha anunciado este martes el precio de su oferta de bonos híbridos perpetuos subordinados, ejecutada el 10 de marzo, que se estructura en tres tramos por un total aproximado de 5.000 millones de euros

El primer tramo corresponde a 2.200 millones de euros en títulos de capital reajustables a tipo de interés fijo perpetuo, con un período sin rescate de 5,25 años, vencimiento perpetuo y un cupón anual del 6,250% hasta la primera fecha de reajustabilidad del 16 de junio de 2031.

El segundo tramo son 1.800 millones de euros en valores de capital reajustables a tipo de interés fijo perpetuo, con un período sin rescate de 8 años, vencimiento perpetuo y un cupón anual del 6,875% hasta la primera fecha de reajustabilidad del 16 de marzo de 2034.

A continuación se incluyen valores de capital reajustables a tipo de interés fijo perpetuo por 865 millones de libras (unos 1.000 millones de euros), con un período sin rescate de 6,5 años, vencimiento perpetuo y un cupón anual del 8,250% hasta la primera fecha de reajustabilidad, el 16 de septiembre de 2032.

Se espera que la liquidación de la oferta se produzca el 16 de marzo de 2026. La oferta utiliza plenamente la autorización otorgada por el consejo de administración de la compañía para emitir hasta 5.000 millones de euros en bonos híbridos perpetuos subordinados, como se comunicó previamente.

"Esta emisión fortalecerá aún más la estructura de capital y la posición de liquidez de Stellantis", ha subrayado la compañía, que anunció esta medida el pasado febrero como parte de su plan para recuperar su situación financiera.