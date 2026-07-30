Stellantis gana 670 millones hasta junio, frente a pérdidas del año anterior, por mayores volúmenes

Archivo - Imagen de la cadena de producción de Stellantis Vigo. - STELLANTIS VIGO - Archivo

MADRID 30 Jul. (EUROPA PRESS

Stellantis ha logrado un beneficio neto de 670 millones de euros en el primer semestre del año, frente a las pérdidas por valor de 2.256 millones de euros del mismo periodo del año anterior, reflejando mayores volúmenes y una mejora adicional del desempeño operativo, según ha informado la compañía este jueves.

Los ingresos del grupo automovilístico han crecido un 10% en términos interanuales, hasta 81.614 millones de euros. Por mercados, el mejor desempeño se ha dado en Norteamérica, su mayor mercado en términos de facturación, donde ha alcanzado una cifra de negocio de 34.307 millones de euros (un 21% más) - .

En Europa, Stellantis ha facturado 30.801 millones de euros, apenas un 1% más que en el mismo periodo del año anterior. Mientras, en las regiones de Oriente Medio y África y Asia Pacífico, la cifra de negocio ha descendido un 0,2% y un 8%, respectivamente, y en Sudamérica ha crecido un 2% en términos interanuales.

Por su parte, la compañía ha triplicado su resultado operativo ajustado del semestre, hasta 1.733 millones de euros, con un margen operativo del 2,1% (frente al 0,7% de los seis primeros meses de 2025.

En este contexto, Stellantis ha decidido mantener sus previsiones financieras para el conjunto del ejercicio 2026, a la espera de un incremento de al menos un dígito de los ingresos netos y una mejora interanual del flujo de caja libre industrial, con una cifra positiva a partir de 2027.

En lo que se refiere al segundo trimestre, Stellantis presentó unos ingresos netos que aumentaron un 13% interanual hasta los 43.500 millones de euros. Esta mejora estuvo impulsada principalmente por Norteamérica, con un incremento interanual del 32 %, y respaldada por Sudamérica, que creció un 6 % interanual; por el contrario, la región de Europa Ampliada se mantuvo estable, mientras que Oriente Medio y África y Asia-Pacífico registraron ligeros descensos.

El beneficio neto mejoró hasta los 300 millones de euros en el segundo trimestre de 2026, mientras que el resultado operativo ajustado fue de 800 millones de euros, con un margen operativo del 1,8%. El flujo de caja libre industrial se situó en 1.000 millones de euros en el segundo trimestre de 2026, lo que supone una mejora de 1.000 millones de euros respecto al mismo periodo de 2025, reflejando así la mejora en el desempeño operativo.

"El segundo trimestre estuvo marcado por un progreso continuo, liderado por Norteamérica y respaldado por importantes contribuciones de todas las demás regiones. Mejoramos el desempeño en nuestros indicadores financieros clave, registrando avances significativos en los ingresos netos o el flujo de caja libre industrial. Con la implementación de nuestra estrategia FaSTLAne 2030 bien encaminada y los interesantes lanzamientos de nuevos productos de este año desarrollándose según lo previsto, mantenemos la confianza en alcanzar nuestras proyecciones financieras para 2026", ha resumido el consejero delegado de Stellantis, Antonio Filosa.