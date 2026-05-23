Stellantis invertirá 25.200 millones entre Jeep, Peugeot, Fiat y su división de comerciales hasta 2030

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MADRID, 23 May. (EUROPA PRESS) -

Fiat, Peugeot, Jeep, la estadounidense Ram y la división de vehículos comerciales Stellantis Pro One serán las marcas de Stellantis que más se beneficiarán de las inversiones previstas por el grupo hasta 2030, al recibir hasta 25.200 millones de euros del plan 'FaSTLAne', el proyecto de inversión más ambicioso de su historia con el que pretende invertir unos 60.000 millones de euros.

La decisión del grupo de enfocarse en estas marcas obedece al objetivo de mejorar la eficiencia y evitar duplicidades de gasto. Así, las cincos marcas se beneficiarán de cerca del 70% de las inversiones destinadas a marcas y productos.

Mientras, el resto de marcas que componen el grupo (de un total de 14) estarán orientadas a mercados específicos y necesidades regionales, como sucederá con las estadounidenses Chrysler, Dodge y las europeas Citroën, Opel y Alfa Romeo. En cambio, DS y Lancia serán gestionadas bajo una estrategia enfocada en el segmento 'premium' y de lujo.

Asimismo, la compañía planea fortalecer el futuro de Maserati, una marca de lujo puro con una trayectoria única entre sus clientes y una potente gama de modelos, incorporando dos nuevos vehículos del segmento E. Se presentará una hoja de ruta detallada en Módena en diciembre de 2026, según ha detallado Stellantis.

Del total de los 60.000 millones de euros previstos, aproximadamente el 60%, unos 36.000 millones de euros se destinarán a marcas y productos.

NUEVOS MODELOS

En total, el grupo planea 50 lanzamientos en los próximos cinco años --procedente de marcas como Peugeot, Citroën, Opel o Fiat principalmente--, de los cuales serán 25 nuevos modelos y otros tantos de rediseños tanto en vehículos utilitarios como comerciales, aunque con un principal foco en los segmentos A, B y C --los de mayor demanda en el mercado europeo de automoción--.

Entre otros, Citroën ha confirmado oficialmente la incorporación de un nuevo modelo a su gama, que encarnará todo el espíritu del legendario 2 CV, que ha sido diseñado para hacer frente a los retos de la movilidad eléctrica y las nuevas normativas urbanas.

Además, Fiat tiene previsto abrirse a dos nuevos segmentos (el B y el C, respectivamente) en los que la firma italiana no está presente, con dos nuevos jugadores, el F2U y el F2X, de los que todavía se desconocen más detalles.