Stellantis, líder del mercado español de vehículos 100% eléctricos en lo que va de año

Stellantis, líder del mercado total español 100% eléctrico en lo que va de año. - STELLANTIS

MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo Stellantis es el conglomerado de automoción en España con más matriculaciones en el mercado de vehículos eléctricos (turismos + vehículos comerciales), con un total de 11.026 y una cuota de participación del 16% en lo que va de año.

El conglomerado automovilístico francés lidera un mercado de modelos 100% eléctricos de todo tipo (turismos, dos ruedas, comerciales e industriales), que han repuntado un 79,4% hasta agosto, situándose en las 76.327 unidades matriculadas.

Stellantis comercializa en España una amplia gama de modelos 100% eléctricos de sus marcas Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiles, Fiat, Jeep, Lancia, Leapmotor, Maserati, Opel y Peugeot, que cubren la práctica totalidad de los segmentos del mercado, desde urbanos compactos a SUV, berlinas, 4x4 o superdeportivos.

Stellantis es, además, líder del mercado de vehículos comerciales 100% eléctricos, con una cuota del 31% sobre las 5.540 unidades entregadas hasta el momento en España (un 72% más que hace un año).

Para la compañía, estos resultados "responden a la fiabilidad y capacidad de adaptación de estos modelos a las necesidades tanto de empresas, como de profesionales y particulares".