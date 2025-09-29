Stellantis nombra a Joao Laranjo como nuevo director financiero

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -
Stellantis ha nombrado a Joao Laranjo como director financiero y miembro del Equipo de Liderazgo de Stellantis, con efecto inmediato, en sustitución de Doug Ostermann, quien renunció a la compañía por motivos personales.
Con más de dos décadas de experiencia en finanzas y auditoría en diversos mercados y un profundo conocimiento del sector automotriz, Laranjo aporta una sólida experiencia y liderazgo en estrategia financiera, planificación y excelencia operativa en un entorno intercultural, según ha destacado la compañía este lunes.
Laranjo se incorporó a Fiat Chrysler Automobiles (FCA) en 2009, ocupando puestos de creciente responsabilidad a lo largo de los años, en las áreas de control y presentación de informes financieros, gestión de resultados, tesorería, planificación y análisis financieros, cumplimiento normativo y contabilidad.
En 2001, Laranjo comenzó su carrera en General Electric, desempeñándose como auditor asociado y posteriormente como contralor de GE Healthcare en Sudamérica. En 2009, se incorporó a FCA como director de Contabilidad para Latinoamérica, ascendiendo a director financiero para la región, donde desempeñó un papel fundamental en la transformación financiera y el crecimiento regional.
En 2017, fue nombrado director financiero de Stellantis Norteamérica. En 2024, se incorporó a Goodyear como vicepresidente de Finanzas, liderando la división de Finanzas para las Américas. A principios de este año, se reincorporó a Stellantis como director financiero de Stellantis Norteamérica bajo la nueva dirección de la compañía.
"Tras 15 años de estrecha colaboración con Joao y siendo testigo de su ascenso, me ha impresionado constantemente su excelente perspicacia financiera, su mentalidad orientada a resultados y su profundo conocimiento de las complejidades de nuestro sector", ha comentado el consejero delegado de Stellantis, Antonio Filosa.