Stellantis nombra a Luca Napolitano nuevo jefe de ventas y servicios de Stellantis & You

Stellantis nombra a Luca Napolitano como nueve jefe de ventas y servicios de Stellantis & You. - STELLANTIS

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El grupo automotriz Stellantis ha nombrado a Luca Napolitano jefe de ventas y servicios de Stellantis & You, la división estratégica dentro de la compañía dedicada a la distribución de automóviles en toda Europa.

Luca Napolitano sucede a Roberta Zerbi, que ha sido nombrada consejera delegada de la marca Lancia, reportando al responsable de Europa ampliada, marcas europeas y Stellantis Pro One, Emanuele Cappellano. De la misma manera, Napolitano rendirá cuentas al consejero delegado delegado de Maserati y Stellantis & You, Jean-Philippe Imparato.

En su nuevo cargo, Luca Napolitano tendrá la misión de dirigir una red de más de 10.000 personas empleadas en 10 países europeos, distribuyendo 10 marcas de Stellantis tanto en ventas como en posventa, y supervisará 37 localizaciones de distribución.

Con una carrera que abarca más de dos décadas en la industria automovilística, Luca "aportará una profunda experiencia en ventas, marketing y operaciones de marca, como demostró recientemente con Lancia", ha expresado el grupo.

Napolitano comenzó su carrera en Ford Italia Sales, antes de unirse al Grupo Fiat en el año 2000 como 'Business Development Manager'. Desde entonces, ha ocupado varios puestos de alto nivel en ventas y marketing.

"Me siento honrado de asumir la responsabilidad de liderar 'Stellantis & You Sales and Services', uno de los principales actores de la distribución de automóviles de Europa. Nuestra misión es acercar las marcas de Stellantis a los clientes a través de una experiencia 'retail' fluida e innovadora, basada en la confianza, la excelencia en el servicio y una cultura compartida de rendimiento", ha comunicado Napolitano en sus primeras horas en el cargo.

Bajo su liderazgo, Stellantis & You continuará "evolucionando como una organización dinámica y con visión de futuro, apoyando las ambiciones de Stellantis y brindando excelencia en todos los puntos de contacto". Según los datos de la compañía, la región de Europa ampliada comienza a reportar signos positivos de cara a final de año, con un aumento de las entregas del 8% en el tercer trimestre de 2025 en comparación con 2024.