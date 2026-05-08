Stellantis prepara la producción de vehículos de Leapmotor en Madrid y un nuevo Opel en Figueruelas

Archivo - Un trabajador, en la planta de Stellantis en Figueruelas (Zaragoza). - RAMÓN COMET - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 8 May. (EUROPA PRESS) -

Stellantis ha anunciado una ampliación de sus planes de producción en España, con la previsión de fabricar modelos de Leapmotor en su planta de Villaverde (Madrid) y un nuevo vehículo SUV 100% eléctrico de la marca Opel, en colaboración con Leapmotor, en la planta de Figueruelas (Zaragoza) de cara a 2028.

Así lo ha avanzado a Europa Press el grupo automovilístico franco-italiano con el fin de dar a conocer sus planes de futuro para dos de sus plantas de fabricación de vehículos en España.

En concreto, Stellantis ha acordado asignar la producción de modelos futuros de Leapmotor para el mercado europeo y global desde la sede madrileña. Allí se fabricarán varios coches de la firma asiática conforme a los requisitos del 'made in Europe'.

Asimismo, la propiedad de la planta será transferida a la filial española de Leapmotor, con quien Stellantis tiene una 'joint venture' desde 2024.

Esta decisión garantiza el futuro de la planta de Stellantis en Madrid ya que, una vez se concluya la producción del Citröen C4, el ë-C4 y la variante C4 X, que actualmente son los modelos que se ensamblan en la sede de Villaverde, se comenzará a trabajar en los modelos de Leapmotor, todavía sin una fecha confirmada.

UN NUEVO OPEL 100% ELÉCTRICO 'MADE IN SPAIN'

Por su parte, la firma alemana Opel del grupo Stellantis contará en su oferta de producto con un nuevo SUV eléctrico del segmento C, que se producirá en Zaragoza a partir de 2028 y que se convertirá en el segundo modelo producido en configuración conjunta entre Stellantis y la firma asiática.

Así, este nuevo ejemplar compartirá líneas de producción junto al modelo C-SUV B10 de Leapmotor que iniciará su fabricación en la sede aragonesa del grupo franco-italiano a partir del segundo semestre tal y como confirmó su consejero delegado Antonio Filosa en el mes de febrero.

Igualmente, este nuevo modelo de Opel podría ser el primer vehículo 100% eléctrico del grupo Stellantis conformado con baterías de CATL a través de la 'joint venture' Contemporary Star System (CSE), y que se beneficiará de la estructura tecnológica de Leapmotor, lo que permitirá una producción más asequible para la compañía.

El pasado mes de noviembre de 2025, el conglomerado franco-italiano anunció una inversión valorada en 4.100 millones de euros para crear la gigafactoría de baterías --contará con más de 890.000 metros cuadrados dentro del complejo de Stellantis-- con el mayor fabricante del mundo y cuyo inicio comenzará a partir del próximo año. En aquel momento, la 'joint venture' expresó que, a pleno rendimiento, esta fábrica podría ensamblar un millón de baterías al año a partir de 2028.

Con este anuncio, Stellantis busca impulsar la asequibilidad de los vehículos 100% eléctricos y acelerar el tiempo de salida al mercado de nuevos modelos. "Stellantis refuerza su estrategia para hacer que los vehículos eléctricos sean accesibles a los clientes de gran escala en Europa, gracias a su ampliación de colaboración con Leapmotor", ha trasladado la empresa.