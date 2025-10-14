Stellantis presenta 'Stellantis Philanthropy', un programa comunitario centrado en la educación

Se inicia en Italia y se expandirá globalmente en los países donde opera la compañía

MADRID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Stellantis ha presentado este martes el programa 'Stellantis Philanthropy', que reúne por primera vez las iniciativas de la compañía dedicadas a las comunidades en las que está presente, con el objetivo de promocionar programas educativos y de orientación profesional enfocados en la reducción del abandono escolar, entre otros.

El programa comienza en Italia y está previsto que se expanda internacionalmente, abarcando todas las regiones donde Stellantis tiene presencia.

En Europa, se implementa en colaboración con 40 organizaciones sin ánimo de lucro y proyectos asociados, centrados en la educación continua, la formación profesional, digital, ambiental y científica en 9 países. En Italia, el programa se lleva a cabo junto a 12 organizaciones sin fines de lucro y tiene como objetivo llegar a más de 17.000 niños en los próximos tres años.

El proyecto italiano se articula en torno a tres ejes, como son promover itinerarios de descubrimiento y participación en disciplinas STEM, ofrecer mentoría personalizada y acompañamiento individualizado a los estudiantes más vulnerables e introducir el programa EduCoach, destinado a apoyar a 60 docentes en el fortalecimiento de sus prácticas educativas y en la respuesta a las necesidades cambiantes de sus alumnos.

El evento de lanzamiento tuvo lugar en el Stellantis Heritage HUB de Turín, donde la compañía presentó el proyecto "Future Days", la primera implementación del programa, desarrollado en colaboración con Next Level, una organización sin ánimo de lucro que promueve el derecho a la educación mediante métodos de enseñanza innovadores e interdisciplinarios para escuelas primarias y secundarias.

El proyecto se alinea "de forma natural" con los valores de Stellantis, según ha explicado que la compañía, que se comprometido a respaldar la iniciativa con un plan de apoyo a tres años.

"Stellantis Philanthropy es el reflejo de quiénes somos y en qué creemos. Al reunir nuestras iniciativas, reafirmamos nuestro profundo compromiso con la valorización de las personas y con el apoyo a la educación y al progreso social en todas las regiones. Se trata de actuar con propósito, mantener la humildad y realmente marcar la diferencia, juntos", ha destacado el director de Recursos Humanos de Stellantis, Xavier Chereau.