Stellantis prevé una mejora trimestre a trimestre en 2026 tras el despliegue de nuevos productos

MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Stellantis prevé una mejora de sus resultados "trimestre a trimestre" en 2026 tras un año 2025 que ha sido "complicado" y "muy difícil", y en el que ha registrado pérdidas por importe de 22.300 millones de euros (frente al beneficio neto de 5.520 millones de euros de 2024).

El impacto de las tarifas arancelarias y el reajuste de su estrategia de negocio han estado detrás del resultado de 2025, en el que se reconoce un impacto de 25.000 millones de euros en planes inusuales para adaptarse a las preferencias de sus clientes y en respuesta a los cambios en los marcos regulatorios.

Además, la compañía ha explicado que ha enfrentado "fuertes" dificultades cambiarias por valor de 1.600 millones de euros y gastos arancelarios netos de 1.200 millones de euros. Este último coste, pese a las últimas noticias que llegan de Estados Unidos, por el momento no se ha modificado de cara a 2026.

PRIMERAS SEÑALES DE RECUPERACIÓN

Si bien, Stellantis prevé ahora una mejora de sus cifras que se basa en las primera señales de recuperación que la compañía ha apreciado en la segunda parte del año 2025, gracias a la nueva ola de productos que está poniendo el grupo en todos los mercados en los que opera.

En consecuencia, Stellantis espera un incremento de sus volúmenes de ventas a medida que eleva la capacidad máxima de todos sus modelos, al tiempo que prevé mejoras operativas, al garantizar una compañía "más estable" que podría impulsar la eficiencia operativa que se acumulará durante el año.

Por negocios, Stellantis se ha mostrado optimista respecto al plan estratégico para Maserati, cuya cifra de negocio se contrajo un 30% interanual en 2025. Si bien la compañía ha reconocido estos difíciles resultados, fruto de la dura competencia en China y otros factores, cree que la marca tiene un futuro brillante y excepcional.

Si bien el año 2025 fue "desafiante", el grupo ha resaltado el mejor desempeño previsto para 2026, con especial hincapié en sus principales mercados, América y Europa, donde ha comenzado el ejercicio con una mejor cobertura de la demanda, lo que le lleva a vislumbrar una "expectativa de mejor progresiva".

De cara a 2026, la compañía espera un incremento de al menos medio punto porcentual en los ingresos netos, un aumento del margen de beneficio operativo ajustado de un dígito bajo y una mejor generación de flujo de caja libre industrial interanual. También se espera una mejora secuencial del primer semestre al segundo semestre del año. Igualmente, la compañía prevé que el flujo de caja vuelva a ser positivo en 2027.

"La nueva ola de productos amplía la cobertura del mercado con nuevas opciones de motorización en América del Norte, Europa ampliada, América del Sur, Oriente Medio y África, buscando oportunidades de crecimiento rentables", ha adelantado Stellantis.

Respecto a la tendencia de precios, Stellantis prevé una evolución ligeramente positiva en Norteamérica y cierta presión en Europa, debido a la elevada competencia, lo que le lleva a vislumbrar una tendencia "neutral" en líneas generales, con ventajas y desventajas en estos dos mercados, respectivamente.

DIVIDENDOS: ATENCIÓN AL RENDIMIENTO FINANCIERO

Por otro lado, la compañía ha señalado que cualquier debate en torno a la posibilidad de dividendos futuros se basará en el rendimiento financiero de los próximos meses y siempre se tomará un decisión que mantenga el objetivo principal de mantener un balance financiero general sólido y seguir gestionando sus cuentas con prudencia.

Cabe recordar que cabe el consejo de administración acordó no distribuir un dividendo para el año 2026 "para mantener un balance financiero sólido".