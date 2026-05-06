Stellantis Pro One matricula 22.240 vehículos hasta abril, con una cuota de mercado del 33,9%

Stellantis Pro One - STELLANTIS PRO ONE

MADRID 6 May. (EUROPA PRESS) -

Stellantis Pro One, la división de vehículos comerciales de Stellantis, ha sumado 22.240 matriculaciones en los cuatro primeros meses del año, que representan un 33,9% de cuota de mercado, situándose en la primera posición.

Mientras, solo en el mes de abril, Stellantis Pro One ha sumado 6.252 unidades matriculadas y un 36,6% de penetración en el mercado.

En lo que se refiere a las marcas, cabe destacar que Peugeot alcanza el tercer puesto del mercado, con 7.763 matriculaciones y un 11,8% de cuota en lo que va de año.

De su lado, solo en el mes de abril ha sido Citroën la que ha alcanzado el segundo puesto del ranking con 2.374 matriculaciones y una cuota de mercado del 13,9%.

Por modelos, el Citroën Berlingo se mantiene como el vehículo comercial más vendido en España, el país donde se fabrica, con 5.331 matriculaciones en el acumulado del año y un 18,5% de cuota en su segmento.

Por su parte, el Opel Corsa Van también es líder de su categoría en el acumulado del año con 138 unidades matriculadas y un peso del 18,3% en el segmento B de vehículos comerciales ligeros. Finalmente, destacan los resultados del Citroën Jumpy en el mes de abril, segundo en el segmento D, con 571 matriculaciones y un 11,4% de cuota.