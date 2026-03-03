Stellantis Pro One matricula 5.419 vehículos en febrero y alcanza una cuota de mercado del 34,1%

Stellantis Pro One - STELLANTIS PRO ONE

MADRID 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Stellantis Pro One, la división de vehículos comerciales del grupo automovilístico, ha sumado 5.419 unidades matriculadas en febrero y un 34,1% de cuota, mientras que en el acumulado del año, Stellantis Pro One suma 9.433 unidades y un 32,3% de penetración.

En lo que se refiere a las marcas, cabe destacar que Peugeot sube al segundo puesto del mercado, con 2.225 matriculaciones y un 14% de cuota en febrero. En lo que va de año, la marca del León logra 3.652 registros para un 12,5% de penetración.

Por modelos, el Citroën Berlingo conserva sus galones como el vehículo comercial más vendido en España, el país donde se fabrica, con 1.380 matriculaciones en febrero y un 19,3% de cuota en su segmento. En el conjunto del año, acumula 2.223 unidades. Le sigue en el ranking el Peugeot Rifter, con 1.743 unidades desde el inicio del año.

Por su parte, el Fiat Ducato entra en el podio de su categoría en febrero con 444 unidades matriculadas y un peso del 11,6% en el segmento LCV E.