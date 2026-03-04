Stellantis Pro One ve potencial de crecimiento en 2026 tras elevar un 36,8% sus matriculaciones en 2025

Archivo - Stellantis Pro One - STELLANTIS PRO ONE - Archivo

BAIONA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Stellantis Pro One, la división de vehículos comerciales de Stellantis, confía en mantener el liderazgo en 2026, en un año que será "competitivo" pero que en el que la marca ve "potencial de crecimiento", tras sumar un total de 68.820 matriculaciones en 2025, un crecimiento anual del 13% y una cuota de mercado del 36,8%.

"Queremos seguir creciendo en un segmento muy competitivo pero tenemos potencial de mejorar, especialmente en el mercado de eléctricos, en el que creemos que el volumen va a explotar. Seremos líderes de nuevo en 2026, que va a ser igual de bueno", ha resumido el responsable de Stellantis Pro One en Iberia (España y Portugal), Diego Rey.

El liderazgo de Stellantis Pro One en el mercado de vehículos comerciales ligeros de España se deja notar a nivel global, donde la división suma más de 1,6 millones de unidades. A nivel europeo, donde Stellantis Pro One ocupa también el primer puesto, con una cuota de mercado del 28,6%.

"Seguimos creciendo, en un mercado ampliamente competitivo en el quecada vez hay más jugadores, con un incremento superior a la media de matriculaciones del sector de vehículos comerciales ligeros", ha resaltado Rey.

En el mercado de eléctricos, Stellantis Pro One también se ha posicionado como líder, con un incremento de las matriculaciones del 30% interanual, hasta superar las 3.000 unidades con propulsión 100% eléctrica.

"Es un desafío pero estamos comprometidos en la electrificación. Tenemos el plan adecuado y los productos adecuados, así como los mejores parámetros en rango, infraestructura y precios", ha destacado el responsable global de Stellantis Pro One, Eric Laforge.

BUEN DESEMPEÑO DE TODAS LAS MARCAS, CON EL PRIMER PUESTO PARA CITROËN 2025 ha sido positivo para las 4 marcas integradas en Pro One. Así, Citroën ha vuelto a sobresalir, con el Berlingo como el vehículo comercial más vendido en España. A continuación, Peugeot se ha posicionado como la segunda marca más vendida de vehículos comerciales.

Opel ha incrementado sus matriculaciones en un 61%, mientras que Fiat destacó el pasado año por ser clave en el emergente mercado camper.

Por segmentos, destacan por encima de todos los resultados en el segmento C donde Stellantis Pro One es líder destacado con un 52% de cuota, con sus marcas Peugeot y Citroën en el Top 1 y Top 2 del segmento respectivamente.

En cuanto a los vehículos transformados, Stellantis Pro One ha entregado 4.400 unidades en 2025, lo que representa un crecimiento anual del 20% y una subida de 2,5 puntos en la cuota de mercado de esta actividad. En los últimos meses, se han lanzado una nueva caja paquetera y una oferta renovada en vehículos para PMR (Personas de Movilidad Reducida), taxis, minibuses y ambulancias.

Además, en España, más de 14.000 vehículos comercializados por Pro One se han sometido a procesos de personalización en las fábricas del grupo. Esto supone que 1 de cada 5 vehículos comerciales que Stellantis matricula disfruta de esta personalización que además supone para el cliente una mejora en plazos de entrega, calidad de los acabados y eficiencia.