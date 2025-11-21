Stellantis reincorpora a Jon Nelson para el cargo de director de Servicios Financieros y Arrendamiento - STELLANTIS

MADRID 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Stellantis ha anunciado este viernes que Jon Nelson se reincorporará a la compañía en enero de 2026 para ocupar el nuevo cargo de director de Servicios Financieros y Arrendamiento, reportando al director financiero, Joao Laranjo.

Nelson liderará el desarrollo y el crecimiento de los servicios financieros de Stellantis, impulsando la innovación y las soluciones centradas en el cliente en los mercados globales.

Nelson aporta una vasta experiencia internacional en transformación financiera, mercados de capitales y financiación automotriz. Actualmente es socio de la división de consultoría empresarial de PwC en Estados Unidos, cargo que dejará antes de reincorporarse a Stellantis.

Previo a su incorporación a PwC en 2024, Nelson fue director financiero de planificación de productos, asignación de capital y sinergias en Stellantis, donde también desempeñó diversos cargos directivos en contabilidad y control financiero.

"La sólida trayectoria de Jon liderando grandes equipos internacionales y ejecutando estrategias financieras complejas será fundamental para impulsar la excelencia financiera de Stellantis. Nos complace enormemente contar de nuevo con un talento de su calibre", ha afirmado el director financiero, Joao Laranjo.