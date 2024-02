Stellantis renueva 12 modelos de su unidad de negocio Pro One de vehículos comerciales

Presentación de Stellantis Pro One en Vigo.

Esta renovación se da en modelos que se comercializan bajo las marcas Citroën, Fiat Professional, Opel y Peugeot



Stellantis, a través de su unidad de negocio de vehículos comerciales Pro One, ha renovado 12 modelos en el mercado español de cuatro de sus marcas: Citroën, Fiat Professional, Opel y Peugeot, según comunica el grupo de automoción en una nota de prensa.

Esta medida forma parte de la estrategia Stellantis Pro One con la que busca duplicar sus ingresos netos para 2030 en comparación en 2021, hasta los 80.000 millones de euros.

Así, con esta ofensiva el grupo plantea su nueva etapa "basándose en un enfoque 360º en el que se renuevan tanto el producto como en los servicios conectados, las transformaciones y la personalización a la carta, la movilidad 'cero emisiones' y la experiencia cliente", señala el fabricante.

Stellantis explica que en materia de producto, Stellantis Pro One cuenta con una "gama reconocida" y con una implantación tanto en España como en toda Europa, donde ha registrado 578.000 unidades vendidas en 2023.

En el mercado español, el grupo señala que encabeza las matriculaciones con un 35,2% de cuota, que se convierte en un 48,9% de penetración de vehículos comerciales 100% eléctricos.

En el Europa, la oferta comercial de Stellantis Pro One se despliega en cuatro segmentos, indica. El de los furgones compactos, producidos en Vigo (Citroën Berlingo, Fiat Doblò, Opel Combo y Peugeot Partner), los furgones de tamaño medio (Citroën Jumpy, Fiat Scudo, Opel Vivaro y Peugeot Expert) y los furgones de gran tamaño (Citroën Jumper, Fiat Ducato, Opel Movano y Peugeot Boxer).

Asimismo, detalla que de estos modelos se han vendido 10 millones de unidades y al que se unen nuevas soluciones de movilidad, como el Citroën 'MyAmi Cargo', explica el grupo automovilístico.

AVANCES TECNOLÓGICOS Y 18 FUNCIONES DE AYUDA A LA CONDUCCIÓN

Stellantis, detalla que en esta ofensiva Pro One, ofrece avances tecnológicos que afectan tanto a la interfaz que relaciona a los ocupantes con el vehículo como en la incorporación al equipamiento de 18 funciones de ayuda a la conducción, que aumentan la seguridad del conductor, además de incrementar la productividad.

El grupo de automoción indica que con estas innovaciones, los vehículos comerciales del Grupo "dan el salto" hasta la conducción autónoma de nivel 2.

Esta mejora de la interfaz se representa con un nuevo cuadro de instrumentos digital, con novedades en los sistemas de 'infotainment' y conectividad, centralizados en una nueva pantalla táctil de 10". Añade que con la estación para el teléfono inteligente, el vehículo se convierte en una extensión del móvil y sus aplicaciones, que pueden manejarse de modo intuitivo sin apartar la vista ni la atención de la carretera.

Además contará con funciones como la 'Dynamic Surround Vision', que ofrece una visión 360º alrededor del furgón, y aporta seguridad en las maniobras.

Stellantis indica que con estas innovaciones técnicas comunes a toda la gama, los modelos cuentan con equipamientos y configuraciones que tienen los turismos de las mismas marcas como son los asientos 'Advanced Comfort' en Citroën, la configuración 'Magic Cargo' en Fiat Professional, la iluminación matricial en los furgones Opel o el puesto de conducción Peugeot 'i-Cockpit'.

RENOVACIÓN DE LA GAMA PARA LLEGAR A LAS 'CERO EMISIONES'

La movilidad "cero emisiones" es otro de los puntos clave en la estrategia de Stellantis Pro One, señala el grupo. La renovación de la gama contará asimismo con la llegada de una nueva bomba de calor, que optimiza la energía y aumenta la autonomía hasta superar los 300 Km en los furgones compactos o alcanzar los 400 Km en los modelos de mayor tamaño.

Stellantis señala que también trabajan en aspectos como la velocidad de carga, con la introducción de una nueva toma de fuerza electrónica 'E-Power Take Off 'y una toma de energía de la batería de 400 V DC.

Tras lanzar los primeros modelos 100% eléctricos en 2021 hasta ofrecer una gama totalmente electrificada el año siguiente, Stellantis Pro One introduce nuevos sistemas de propulsión sostenibles como el hidrógeno, que ha llegado a sus furgones de tamaño medio en 2023 y que estará disponible en los de gran tamaño a partir de 2025.

Además, el grupo pondrá a disposición de sus clientes servicios de 'retrofit', para adaptar sus vehículos comerciales a la movilidad 100% eléctrica. En los todos segmentos en los que compiten, el grupo y sus marcas ofrecen una amplia gama de siluetas y carrocerías: furgón cerrado, combi, doble cabina, piso cabina, base camper, transporte de personas, plataforma.

"Todo un mundo de posibilidades de personalización que se abre prácticamente hasta el infinito gracias a los 400 acuerdos con carroceros especializados", añade el grupo.

La nueva generación de vehículos comerciales de Stellantis Pro One ofrecerá capacidades "over the air" de serie en todas las gamas, dirigidas a optimizar la gestión de flotas, señala.

INGRESOS POR 5.000 MILLONES DE EUROS POR ESTE TIPO DE SERVICIO

Finalmente, el grupo explica que prevé ingresar 5.000 millones de euros por este tipo de servicio en 2030 y que estas mejoras en la conectividad permiten un monitoreo de las necesidades de mantenimiento en tiempo real, dar consejos de conducción ecológica y eficiente, incorporar software de gestión de carga, crear zonas de 'geo-fencing' o enviar alertas al conductor en tiempo real sobre posibles incidencias en ruta.

"Junto a todas estas innovaciones, Stellantis Pro One propone una nueva experiencia cliente, con una oferta relevante y personalizada teniendo en cuenta sus características y necesidades y la cercanía que supone contar con 20.000 puntos de contacto en todo el mundo", concluye.