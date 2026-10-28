Stellantis sube un 3% en Bolsa tras ganar 217 millones y facturar un 7% más hasta septiembre

El consejero delegado de Stellantis, Antonio Filosa - STELLANTIS

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las acciones de Stellantis se han impulsado un 7%, hasta 3,83 euros por título, al arranque de la sesión bursátil de París este jueves despues de informar que ha logrado un beneficio neto de 217 millones de euros hasta septiembre, frente a las pérdidas de 6.788 millones de euros que registró en el mismo periodo del año anterior.

Las ventas de estos nueve meses sumaron un total de 119.225 millones de euros, una cifra superior en un 7% a la que alcanzó la firma en los tres primeros trimestres de 2025. Las entregas de vehículos en este período cayeron ligeramente en un 1%, por debajo de 1,3 millones de unidades.

Por mercados, sus volúmenes de ventas crecieron notablemente en Norteamérica y Europa, sus principales regiones de actividad. Así, la facturación se elevó un 12% en Norteamérica, mientras que aumentó un 2% en Europa. En Sudamérica, los ingresos crecieron un 3% interanual, mientras que cayeron un 6% en Oriente Medio y un 7% en la región de Asia-Pacífico.

Por su parte, Stellantis ha triplicado su resultado operativo (Ebit) ajustado en términos interanuales, hasta llegar a 1.989 millones de euros, frente a los 630 millones de euros de los nueve primeros meses de 2025. A su vez, el margen operativo ha sido del 1,7% (1,1 puntos porcentuales por encima de la cifra registrada hace un año).

En este contexto, Stellantis mantiene sus previsiones financieras para 2026, con un aumento de los ingresos netos de un solo dígito y una mejora interanual del flujo de caja libre industrial, que será positivo en 2027.

En lo que se refiere únicamente al tercer trimestre, Stellantis ha recortado sus pérdidas en un 90% frente al mismo periodo del año anterior, hasta quedarse con unos 'números rojos' de 453 millones de euros.

En tanto, ha cerrado el trimestre con una facturación de 37.611 millones de euros, una cifra similar (apenas un incremento del 1%) a la del tercer trimestre de 2025.