Stellantis Vigo alcanza su vehículo número 17 millones, una Opel Combo Electric. - STELLANTIS VIGO

VIGO 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una Opel Combo Electric se ha convertido este miércoles en el vehículo número 17 millones producido en la factoría viguesa de Stellantis desde que inició su actividad en el año 1958.

De color Azul Kiama, el vehículo millonario está equipado con motor eléctrico de 100 kilovatios (136 caballos) y una batería que permite hasta 334 kilómetros de autonomía. Además, será comercializado en Eslovaquia, según ha anunciado la firma en un comunicado.

La última generación del Opel Combo se produce en Vigo desde su lanzamiento, en julio de 2018, siendo el primero modelo de la marca alemana que se fabrica en la ciudad olívica.

Desde entonces y hasta la fecha, han salido de las líneas de producción de la planta 370.000 unidades de ese modelo, el 92% con destino al mercado internacional. Actualmente se fabrican con una cadencia de 150 unidades al día.

En 2021 comenzó la producción de su versión 100% eléctrica, que representa el 6% de la fabricación total de este modelo, y se ensambla en la misma línea de producción que las motorizaciones térmicas.

El Opel Combo forma parte de la saga de los utilitarios ligeros que fabrica Stellantis Vigo, integrada también por los Citroën Berlingo y Berlingo Van, Peugeot Rifter y Partner, Fiat Qubo L y Fiat Professional Doblò.