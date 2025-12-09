Stellantis Vigo propone ampliar el ERTE con 50 días, ampliables en otros 25 días

Archivo - Coches fabricados en Stellantis Vigo listos para su exportación - PEDRO DAVILA-EUROPA PRESS - Archivo

VIGO 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La dirección de la planta de Stellantis Vigo ha planteado a los sindicatos la ampliación del Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) en 50 días, ampliables a otros 25 días, una medida sobre la que algunos sindicatos ya han trasladado su rechazo.

En una reunión celebrada este martes, la empresa ha trasladado a los representantes de los trabajadores la propuesta de ampliar la regulación hasta diciembre de 2026, una medida que ya había avanzado hace semanas, al no consumirse los días de regulación acordados para este año.

El sindicato CC.OO. ha trasladado su rechazo a la propuesta, que no considera adecuada "si se presenta un calendario de alta producción y días de jornadas especiales".

En la misma línea, la CUT ha denunciado que la empresa "pretende volver a apoyar su organización interna y sus picos productivos, no es la gestión propia ni en una planificación responsable, sino en lso recursos públicos y en las prestaciones de las personas trabajadoras, cuando presenta un calendario que dice todo lo contrario".

Asimismo, en la reunión de este martes se ha abordado la planificación y el calendario de jornadas para el próximo año, en el que habrá 15 días de parada productiva total (en agosto); la constitución de la mesa de negociación para la unificación de pausas en los sistemas 1 y 2; así como la modificación del sistema de relevos en ferraje debido al aumento de demanda de furgonetas.