STEM Tour completa su ruta para acercar las vocaciones científicas a estudiantes de 22 colegios rurales

1033245.1.260.149.20251203135250 Archivo - STEM Tour: una ruta de 6.000 kilómetros para acercar las vocaciones científicas a 2.000 estudiantes de zonas rurales - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

STEM Tour, iniciativa conjunta de Volkswagen Group España Distribución y STEM Woman Congress, ha completado su segunda edición con una ruta de más de 3.000 kilómetros a través de cinco comunidades autónomas para acercar las vocaciones científicas a 700 estudiantes de 22 centros educativos en zonas rurales de España.

El proyecto, que recorrió 23 escuelas en su primera edición, nació en 2024 como respuesta a la baja presencia femenina en disciplinas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), donde el porcentaje de mujeres sobre el total de mujeres ocupadas en España era del 5,5% en 2022, frente al 13% entre los hombres, según los datos de 2022 del estudio 'Mujeres en STEM' de Esade. Además, también existe una importante brecha de género en las carreras STEM, en las que las mujeres solo representan el 35%.

Las 27 integrantes del STEM Team de Volkswagen Group España Distribución y STEM Woman Congress pusieron en marcha esta iniciativa con el objetivo de acercar el STEM al entorno escolar e "inspirar desde un prisma femenino", convencidas de que la diversidad es "un elemento clave para enriquecer las perspectivas", y de que la creación de referentes, en especial femeninos, constituye "una poderosísima palanca para despertar el interés por las disciplinas STEM en las nuevas generaciones".

Las actividades llevadas a cabo durante las paradas del recorrido incluían charlas y talleres, además de la impresión en 3D de un coche diseñado por los alumnos. En ambas ediciones, STEM Tour contó con un Volkswagen ID Buzz, un vehículo 100% eléctrico que refleja el compromiso del proyecto con la sostenibilidad y la movilidad libre de emisiones y despertó la curiosidad de estudiantes y profesores.

La directora ejecutiva de STEM Women Congress, Eva Díaz, ha destacado que las zonas rurales son "las más olvidadas por los programas STEM", lo que anima al grupo a ampliar cada año la ruta, que ya suma un total de 6.000 kilómetros en sus dos ediciones, llegando a 2.000 estudiantes de colegios e intitutos de Extremadura, Andalucía, Castilla La Mancha, Castilla y León, Aragón, Cantabria, Asturias y Galicia.

En opinión de Díaz, "ningún territorio, por pequeño que sea o alejado que esté, debe quedar fuera de la conversación sobre el futuro STEM", por lo que, según la directora, la iniciativa continuará dando oportunidades "allí donde antes no las había".

Por su parte, la directora de tecnologías de la información de Volkswagen Group España Distribución, Anna Sánchez Simó, ha subrayado el poder transformador de este proyecto sobre el desarrollo de los jóvenes, especialmente en entornos rurales, lo que motiva a "seguir fortaleciendo el compromiso con la igualdad y con el fomento de las vocaciones científicas y tecnológicas".