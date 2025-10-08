Sumitomo y Toyota colaborarán para producir materiales catódicos para baterías de estado sólido

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Sumitomo y Toyota han firmado un acuerdo de desarrollo conjunto para la producción en masa de materiales catódicos para baterías de estado sólido que se instalarán en vehículos eléctricos de batería (VEB). Ambas empresas buscan impulsar el desarrollo gracias a esta colaboración.

Las baterías de estado sólido, compuestas principalmente por un cátodo, un ánodo y un electrolito sólido, son una tecnología de baterías de última generación que ofrece la posibilidad de reducir su tamaño, aumentar la potencia y prolongar su vida útil en comparación con las baterías líquidas actuales que utilizan soluciones electrolíticas.

Se espera que, al utilizarse en vehículos eléctricos de batería (VEB), las baterías de estado sólido ofrezcan un rendimiento mejorado, como una mayor autonomía, tiempos de carga más cortos y mayor potencia. Toyota prevé el lanzamiento al mercado de vehículos eléctricos de batería (VEB) con baterías de estado sólido entre 2027 y 2028.

Desde aproximadamente 2021, ambas empresas han estado investigando conjuntamente materiales catódicos para baterías de estado sólido, centrándose en desafíos como la degradación del material catódico durante los repetidos ciclos de carga y descarga.

Como solución, aprovechando la tecnología patentada de síntesis de polvo de Sumitomo, ambas empresas han desarrollado un nuevo material catódico de alta durabilidad, apto para baterías de estado sólido.

"Con más de 20 años de experiencia en el suministro de materiales catódicos para una amplia gama de vehículos eléctricos, Sumitomo Metal Mining se propone suministrar este nuevo material catódico y avanzar hacia su producción en masa", han explicado ambas compañías.

Las dos empresas continuarán desarrollando diversas áreas, como la mejora del rendimiento, la calidad y la seguridad de los materiales de los cátodos para baterías de estado sólido, así como la reducción de los costes de producción en masa.

Su objetivo es lograr el primer uso práctico a nivel mundial de baterías de estado sólido en vehículos eléctricos, lo que podría cambiar el futuro de los automóviles y contribuir a una sociedad neutra en carbono.