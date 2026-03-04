Suzki presenta el e Vitara, su primer eléctrico, que llegará en primavera a España desde 35.550 euros

Suzuki presenta el e Vitara, su primer eléctrico, que llegará en primavera a España desde 35.550 euros - SUZUKI

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Suzuki Ibérica ha desvelado las versiones y precios del nuevo Suzuki e Vitara, el primer modelo eléctrico de la marca, con un precio desde 35.550 euros al contado (28.675 euros, incluyendo descuentos promocionales y las ayudas del Plan Auto+).

Este SUV compacto (4,3 metros de longitud, 1,8 metros de anchura, 1,63 metros de altura, y 2,70 metros de distancia entre ejes) llegará a los concesionarios españoles en primavera con una gama compuesta por cinco versiones, dos capacidades de batería y opciones de tracción delantera o total.

El sistema eAxle de propulsión eléctrico del e Vitara integra el motor y el inversor, junto con las baterías de litio ferro-fosfato (de 49 o 61 kWh de capacidad). La versión de acceso 4x2 ofrece 106 kW (142 CV) de potencia con la batería de 49 kWh; y de 128 kW (174 CV) con la batería de 61 kWh de capacidad, la cual está disponible hasta en tres configuraciones distintas.

La versión tope de gama 4x4 'AllGrip-e' integra dos sistemas eAxle, uno en cada eje, con 128 kW (174 CV) de potencia el delantero y 48 kW (65 CV) de potencia el trasero, con una potencia combinada de 135 kW (184 CV) y un par máximo combinado de 307 Nm. Esta configuración parte desde 45.850 euros al contado (38.975 euros con descuentos de Suzuki y los 3.375 euros si se reclama el Plan Auto+).

Además, la marca japonesa ha desvelado que el nuevo e Vitara ofrece tendrá una amplia gama de configuraciones de color desde el verde tierra perlado metalizado, blanco arctic perlado, plata perlado metalizado, gris grandeur perlado metalizado, azul celestial perlado metalizado y negro perlado.

Las cuatro primeras tonalidades, además de la versión en Rojo Opulent, están disponibles en combinaciones bitono, con techo negro.