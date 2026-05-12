Suzuki produce la cifra histórica de 3,53 millones de vehículos en su último año fiscal

Suzuki - SUZUKI

MADRID 12 May. (EUROPA PRESS) -

Suzuki cerró el ejercicio fiscal 2025 (que comprende de abril de 2025 a marzo de 2026, ambos incluidos) con un récord histórico de producción mundial, alcanzando un total de 3,53 millones de vehículos fabricados a nivel global.

Además, Suzuki registró unos resultados especialmente sólidos en el mes de marzo de 2026, en el que la producción global alcanzó un récord mensual de 335.624 unidades, lo que supone un incremento interanual del 20,5%.

Este récord se debe en gran parte al crecimiento sostenido durante los últimos siete meses de la producción en India, que ha llegado a las 232.299 unidades en el mes de marzo, así como un repunte en la producción en las plantas de Japón con más de 88.000 unidades.

Paralelamente, las ventas mundiales crecieron hasta las 306.619 unidades, otro récord mensual histórico, suponiendo un 6,5% más respecto al mismo mes del año anterior. En este caso, la compañía valora el importante incremento de las ventas de turismos en Japón (26,6%) e incrementos récord registrados en India y África.