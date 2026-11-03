Archivo - Tata Motors e Iveco crean un gigante mundial de vehículos industriales con 21.000 millones en ingresos - IVECO - Archivo

MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Tata Motors e Iveco Group han iniciado una nueva etapa conjunta como grupo mundial de movilidad comercial tras completarse la adquisición del fabricante italiano por parte del consorcio indio, una integración que dará lugar al cuarto mayor fabricante de vehículos comerciales del mundo, con unos ingresos conjuntos de aproximadamente 21.000 millones de euros y un volumen de ventas cercano a las 590.000 unidades.

Ambas compañías han presentado este martes en Turín (Italia) los principales ejes de su nueva estructura empresarial, que contará con presencia en más de 130 países de Europa, India, Sudamérica, Asia, Oriente Medio y África, además de una plantilla conjunta de más de 73.000 trabajadores repartidos en seis continentes.

La nueva dimensión del grupo estará respaldada por una infraestructura industrial y comercial formada por 27 centros de producción, 25 centros de investigación y desarrollo (I+D) y una red de más de 9.300 puntos de venta y servicio.

La operación supone un nuevo capítulo en la integración de ambas compañías después de que Tata Motors completase el pasado 30 de octubre la liquidación inicial de su oferta pública de adquisición (OPA) sobre Iveco, con la que alcanzó el 89,42% de su capital por un importe de 3.429,5 millones de euros.

COMPLEMENTARIEDAD INDUSTRIAL Y EXPANSIÓN INTERNACIONAL

La combinación de ambos fabricantes se apoya en la complementariedad de sus respectivas gamas de vehículos y su implantación geográfica. Mientras que Tata Motors cuenta con una posición destacada en India y en mercados emergentes de Asia, Oriente Medio y el norte de África, Iveco aporta su experiencia en vehículos comerciales ligeros, medios y pesados, así como en autobuses urbanos e interurbanos, con una presencia consolidada en Europa y Latinoamérica.

En concreto, la gama de vehículos comerciales de Tata Motors abarca desde modelos de menos de una tonelada hasta camiones de 55 toneladas, además de soluciones de transporte de pasajeros de entre 10 y 51 plazas.

Por su parte, Iveco suma sus capacidades en vehículos industriales de diferentes segmentos y autobuses, mientras que FPT aporta tecnología y experiencia en sistemas de propulsión para aplicaciones de carretera, todoterreno, marítimas y de generación de energía.

Las compañías consideran que esta complementariedad permitirá ampliar la oferta disponible para los clientes, acceder a nuevos mercados y aprovechar economías de escala para acelerar el desarrollo de productos y tecnologías.

IVECO MANTENDRÁ SU SEDE EN TURÍN Y SU IDENTIDAD

Uno de los aspectos destacados de esta nueva etapa es el compromiso de mantener la identidad y las estructuras industriales de Iveco. Así, el fabricante italiano conservará su sede central en Turín, además de sus marcas, equipos y presencia industrial.

Tata Motors respaldará la estrategia y los planes de inversión actuales de Iveco, mientras que ambas organizaciones trabajarán conjuntamente para aprovechar sus capacidades en ingeniería, tecnología, aprovisionamiento, distribución y atención al cliente.

Asimismo, las compañías han asegurado que la transición no supondrá cambios inmediatos para los clientes, concesionarios, proveedores y socios comerciales. Los contratos vigentes, las garantías, los compromisos de posventa y las soluciones de financiación seguirán funcionando sin modificaciones y estarán respaldados por los mismos equipos y redes de servicio.

El presidente de Tata Sons, Tata Motors e Iveco Group, N. Chandrasekaran, ha destacado que la unión de ambas organizaciones permitirá crear una compañía global de movilidad comercial con capacidad para competir en distintos mercados y ciclos tecnológicos.

Por su parte, el consejero delegado de Tata Motors, Girish Wagh, ha señalado que la combinación de las capacidades industriales y comerciales de ambos fabricantes permitirá ampliar su alcance internacional, acelerar la innovación y ofrecer soluciones más avanzadas a los clientes.

El máximo responsable de Iveco Group, Olof Persson, ha calificado esta nueva etapa como un momento decisivo para la compañía italiana y ha defendido que la integración permitirá aprovechar nuevas oportunidades de crecimiento sin renunciar a las marcas, las personas y el legado industrial que han definido su trayectoria.

APUESTA POR LAS TECNOLOGÍAS DE PROPULSIÓN ALTERNATIVAS

La nueva estructura también pretende reforzar el desarrollo de tecnologías de propulsión y soluciones de movilidad de bajas emisiones. Las capacidades conjuntas abarcan desde motores de combustión convencionales hasta tecnologías de gas natural, sistemas eléctricos de batería e hidrógeno, además de otras alternativas de cero y bajas emisiones.

Según ambas compañías, la combinación de sus conocimientos en sistemas de propulsión, energías alternativas, software, conectividad y fabricación permitirá acelerar el desarrollo de nuevas soluciones para el transporte comercial.

El objetivo será responder a las diferentes necesidades de los clientes y a las particularidades de cada mercado, en un contexto de transformación de la industria de vehículos industriales hacia modelos de transporte más eficientes y sostenibles.