T&E cree que las flexibilizaciones para el sector del automóvil retrasarán las ventas de eléctricos

Archivo - Coche eléctrico enchufado a un cargador - SUMAUTO - Archivo

MADRID, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

T&E ha tildado de "irresponsable" la propuesta de la Unión Europea de suavizar los objetivos climáticos para la industria automovilística que, a su juicio, solo retrasará la comercialización de modelos de vehículos eléctricos más asequibles en un momento de altos precios del petróleo y aumentaría drásticamente la dependencia del petróleo en comparación con los actuales objetivos de CO2 de la UE para los automóviles.

En concreto, la asociación estima que las últimas peticiones de la industria automovilística europea para que se suavicen los objetivos climáticos podrían suponer 74.000 millones de euros adicionales en importaciones de petróleo, justo cuando la demanda por la compra de vehículos eléctricos alcanza nuevos máximos.

"Estos cambios permitirían a los fabricantes de automóviles vender muchos menos vehículos eléctricos de batería (BEV) y muchos más motores de combustión contaminantes que con el objetivo actual", ha expresado T&E.

T&E calcula que esto podría provocar que las ventas de vehículos eléctricos se estancaran en su cuota de mercado actual del 21% durante el resto de la década, en lugar del 57% en 2030 exigido por la legislación vigente. A su vez, señala que esto podría dar lugar a que las ventas de vehículos eléctricos de batería (BEV) representaran solo el 52% del mercado, en lugar del 100%, en 2035.

"T&E insta a los legisladores de la UE a mantener los actuales objetivos de emisiones de CO2 para los turismos y a impulsar la demanda de vehículos eléctricos mediante el apoyo a una ambiciosa ley sobre flotas corporativas limpias", ha resumido la asociación ecologista.