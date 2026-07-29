Telpark incrementa un 5% sus ingresos en el primer semestre y eleva su Ebitda un 9%

Telpark - TELPARK

MADRID 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Telpark ha cerrado el primer semestre de 2026 con unos ingresos ajustados de 115,8 millones de euros, un 5% más que en el mismo periodo del año anterior, según ha informado la compañía española este miércoles.

Asimismo, el resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado de 61,5 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 9%. El margen Ebitda se ha situado en el 53,1%, 170 puntos básicos por encima del registrado en el primer semestre de 2025.

Por segmentos, la compañía ha tenido un crecimiento 'like for like' del 7% en el conjunto del negocio. El área Off-Street ha vuelto a ser el principal motor de crecimiento, con unos ingresos de 83,8 millones de euros, un 8% más interanual. Mientras, el negocio On-Street ha alcanzado los 32,0 millones de euros, con un incremento del 4% en términos comparables, apoyado en el aumento de plazas en determinados contratos significativos.

En paralelo, el despliegue de carga eléctrica sigue avanzando a un ritmo superior al previsto, con más de 1.608 puntos de carga y unos ingresos que prácticamente doblan la cifra obtenida durante el mismo periodo del año anterior.

La fortaleza operativa de la compañía se ha visto acompañada por la refinanciación íntegra de su tramo fijo de 475 millones de euros mediante una nueva emisión de 540 millones de euros. Esta operación ha permitido elevar los fondos disponibles y repagar íntegramente la línea RCF dispuesta a comienzos de julio, reforzando así la flexibilidad financiera del grupo para seguir ejecutando su estrategia de crecimiento.

En el plano inversor, Telpark ha destinado 64,3 millones de euros al refuerzo y expansión de su porfolio. Entre las principales operaciones han destacado el acuerdo para adquirir la plena propiedad de Centro Marbella, activo que ha venido gestionando desde 2019 en régimen de concesión privada, la alianza estratégica con Atlético de Madrid para convertirse en socio de movilidad de la nueva Ciudad del Deporte, y el avance de las obras de Jaime I en Benidorm, además de otras renovaciones y proyectos en curso.

"Hemos cerrado el semestre con un crecimiento sólido, una mejora clara de la rentabilidad y nuevos avances en digitalización, recarga eléctrica e inversión en activos estratégicos. Estos resultados muestran la consistencia de nuestro ecosistema y nuestra capacidad para seguir creciendo con disciplina operativa y financiera", ha subrayado el consejero delegado de Telpark, Pedro Agapito.