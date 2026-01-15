Terroba (BMW) advierte que el parque automovilístico "está muy envejecido y menos del 10% es eléctrico"

Archivo - El presidente ejecutivo de BMW Group España y Portugal, Manuel Terroba. - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente ejecutivo de BMW Group España y Portugal, Manuel Terroba, ha advertido que el parque automovilístico español "está muy envejecido", a lo que se suma que menos del 10% de los vehículos son eléctricos.

Así se ha expresado el directivo este jueves durante su participación en la mesa redonda 'Madrid, una inversión de valor' celebrada en el marco de la XVI Edición del Spain Investors Day, donde ha aprovechado para poner "el foco en el papel clave del sector de la automoción para avanzar hacia una movilidad más sostenible".

En este sentido, Terroba ha subrayado que "el camino pasa por la electrificación", pero también por una transformación estructural del mercado.

Asimismo, ha hecho hincapié en que el parque automovilístico español, "muy envejecido", hace necesario acelerar su renovación, al tiempo que ha destacado el papel de Madrid en el impulso a la movilidad eléctrica. Con todo, ha apuntado que menos de un 10% de los coches en España son eléctricos, mientras que en Portugal esa cifra alcanza el 30%.

En este contexto, ha destacado que aún quedan retos por resolver para seguir avanzando. "Necesitamos rejuvenecer el mercado y transformarlo hacia la electrificación, pero necesitamos la infraestructura para hacerlo", ha reclamado.

En este punto, ha recordado que España cuenta con 54.000 puntos de recarga públicos, de los que 7.000 están en Madrid.