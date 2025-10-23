Tesla cae más de un 3% en Bolsa tras recortar un 37% su beneficio del tercer trimestre

MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las acciones de Tesla han caído un 3,68% al arranque de la sesión bursátil de este jueves en Estados Unidos, hasta 422,83 dólares (364,12 euros) por acción, tras recortar un 37% su beneficio del tercer trimestre, hasta 1.373 millones de dólares (1.182 millones de euros).

Las ventas se han incrementado en un 12% interanual, hasta alcanzar una cifra de negocio de 28.095 millones de dólares (24.189 millones de euros). De su lado, los costes operativos aumentaron en un 50%, hasta 3.430 millones de dólares (2.953 millones de euros).

Este aumento de la facturación obedece a un incremento en las entregas de vehículos y al crecimiento en áreas como la de generación y almacenamiento de energía o la de servicios.

Por su parte, el resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado se situó en 4.227 millones de dólares (3.639 millones de euros), lo que se traduce en una caída del 9% respecto al período comprendido entre julio y septiembre de 2024. El margen Ebitda ha sido del 15%.

Mientras, el resultado operativo disminuyó un 40% interanual a 1.600 millones de dólares (1.378 millones de euros), y un margen operativo del 5,8%.