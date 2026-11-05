Tesla se desploma un 10% en Wall Street ante el temor a un mayor control demócrata sobre Musk - Daniel Torok/White House / Zuma Press / Europa Pre

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las acciones de Tesla volvían a registrar fuertes caídas este jueves en Wall Street, donde llegaban a desplomarse más de un 10% poco después de la apertura en Wall Street ante la preocupación de los inversores por las posibles consecuencias de la victoria demócrata en las elecciones de mitad de mandato de Estados Unidos para el imperio empresarial de Elon Musk.

El retroceso se produce después de que los títulos del fabricante de vehículos eléctricos cedieran un 3,3% en la sesión del miércoles. De esta forma, Tesla acumula una caída de alrededor del 23% en lo que va de año, en un contexto de creciente incertidumbre política y de ventas generalizadas en el sector tecnológico.

La presión vendedora también alcanzó a SpaceX, la compañía aeroespacial y de inteligencia artificial dirigida por Musk, cuyas acciones se desplomaban un 10,5%. Ambas empresas tienen su sede en Texas, uno de los estados en los que los demócratas lograron avances electorales.

INCERTIDUMBRE POLÍTICA Y PRESIÓN SOBRE EL SECTOR TECNOLÓGICO

Los inversores temen que el nuevo equilibrio de fuerzas en el Congreso estadounidense, con los demócratas al frente de ambas cámaras, pueda traducirse en un mayor escrutinio regulatorio sobre las compañías de Musk y dificultar algunos de sus proyectos de expansión.

Entre los ámbitos que podrían verse afectados figuran los proyectos vinculados a la inteligencia artificial, el desarrollo de centros de datos y las actividades de Starlink, además de los contratos y las relaciones de sus empresas con la Administración estadounidense.

La caída de Tesla se enmarca, además, en una jornada de fuertes pérdidas para los valores tecnológicos y las compañías relacionadas con la inteligencia artificial. El Nasdaq retrocede un 5,6% durante la sesión, lastrado por las ventas en semiconductores y empresas vinculadas a las infraestructuras de IA.