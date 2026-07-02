Tesla eleva un 25% sus entregas mundiales en el segundo trimestre, hasta 480.126 vehículos

Archivo - FILED - 01 September 2025, Brandenburg, Gruenheide: FILE PHOTO - The Tesla logo is seen on a vehicle at the Tesla Gigafactory Berlin-Brandenburg. Photo: Patrick Pleul/dpa - Patrick Pleul/dpa - Archivo

Pese al buen resultado de ventas, los accionistas pierden confianza en la firma de automóviles y sus acciones caen un 6% MADRID 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Tesla entregó 480.126 vehículos en todo el mundo durante el segundo trimestre de 2026, lo que supone un incremento del 25% respecto al mismo periodo del año anterior y supera ampliamente las previsiones del mercado, que se orientaban a las 400.000 unidades para este periodo, según ha informado este jueves el fabricante estadounidense.

Pese al dato, las acciones de Tesla, con sede en Austin (Texas) bajaban alrededor de un 6%. La compañía anunció que presentará sus resultados trimestrales el próximo 22 de julio, después del cierre de los mercados.

Por modelos, Tesla entregó 467.762 unidades de los Model 3 y Model Y, que continúan concentrando la mayor parte de las ventas del fabricante, mientras que los restantes modelos, entre ellos el Cybertruck y el Tesla Semi, sumaron 12.364 unidades.

El repunte de las ventas estuvo impulsado principalmente por la recuperación de la demanda en Europa, favorecida por el fortalecimiento del mercado del vehículo eléctrico en la región, mientras que en China el crecimiento fue más moderado gracias a la buena acogida de la renovación del Model Y.

En Estados Unidos, por el contrario, las ventas continuaron mostrando debilidad, aunque con un descenso menos acusado que el registrado por el conjunto del mercado de vehículos eléctricos.

La compañía produjo entre abril y junio un total de 451.758 vehículos, mientras que el negocio de almacenamiento energético alcanzó un despliegue de 13,5 gigavatios hora (GWh).