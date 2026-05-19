Tesla gana 7,8 millones de euros en España, un 12% más, tras mantener sus ingresos estables en el año

Archivo - Varios coches Tesla en un concesionario en España - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 19 May. (EUROPA PRESS) -

Tesla ganó 7,8 millones de euros en 2025 en España, lo que supone un incremento de su beneficio neto del 12,24% respecto al año anterior, según las cuentas depositadas por la compañía en el Registro Mercantil y a las que ha tenido acceso Europa Press a través de Informa.

El buen desempeño de la compañía en España contrasta con la caída de las ganancias a nivel global. En concreto, Tesla recortó su beneficio neto un 46% en 2025 respecto a 2024, cerrando el año con unas ganancias de 3.794 millones de dólares (3.173 millones de euros),

Los ingresos de la firma automovilística estadounidense se mantuvieron prácticamente estables, con un ligero incremento interanual del 0,21%, hasta alcanzar una cifra de negocio de 640 millones de euros.

La compañía entregó 15.975 vehículos en el ejercicio 2025, un ligero descenso de 700 vehículos (un 4% menos) comparado con 2024 (16.675 coches).

Por modelos, Tesla entregó 9.926 unidades del Model 3 en 2025 (frente a 11.063 en 2024), representando este un 62% de las ventas totales de 2025. Además, la compañía entregó 5.981 Tesla Model Y (5.479 en 2024) representando este vehículo un 37% de las ventas totales.

Por su parte, el resultado operativo en 2025 ha alcanzado los 10 millones de euros, lo que equivale a un incremento de la cifra respecto a 2024 del 9,41%.