Tesla se impone por la mínima a BYD en el mercado de vehículos eléctricos en España en 2025

MADRID 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

Tesla y BYD han cerrado el año 2025 con apenas una diferencia de 146 vehículos eléctricos matriculados en España a favor de la firma estadounidense, propiedad de Elon Musk, lo que le ha llevado a imponerse a la compañía de origen chino.

En concreto, Tesla ha matriculado 16.005 nuevos modelos eléctricos en el conjunto del 2025 en España, mientras que BYD ha anotado 15.859 unidades. Estas cifras les otorgan una cuota de mercado en el segmento de eléctricos del 15,75% y 15,61%, respectivamente, lo que evidencia la fuerte rivalidad entre ambas marcas.

Si bien, cabe señalar que Tesla ha perdido 13,32 puntos porcentuales de cuota de mercado en el año 2025 frente al ejercicio de 2024, mientras que BYD ha elevado su porcentaje de participación en 8,98 puntos porcentuales.

Asimismo, BYD, que también comercializa vehículos con otras motorizaciones híbridas alternativas, ha logrado vender un total de 25.552 unidades en el mercado español al cierre de 2025, lo que le sitúa por encima de Tesla en el mercado de España.

En términos generales, esta cifra de BYD supone multiplicar por más de cuatro los registros del año anterior y alcanzar un 11,4% de cuota de mercado en el segmento de vehículos enchufables.

Kia, Renault y Hyundai se sitúan lejos de Tesla y BYD en la batalla por liderar el mercado de vehículos eléctricos en España, aunque son las siguientes firmas en el ranking de las marcas con más coches eléctricos vendidos.