El Tesla Model 3, BYD Dolphin Surf y Kia EV3, los vehículos eléctricos más vendidos en noviembre

MADRID, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

Tesla ha recuperado la primera posición en el segmento de los turismos eléctricos de batería (BEV) más vendidos en el mes de noviembre en España, con 1.263 unidades entregadas (un 13,56% de la cuota del mercado eléctrico), según los datos facilitados este miércoles por la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac).

El segundo lugar lo ha conquistado BYD con su Dolphin Surf, que ha logrado 688 entregas en el mes de noviembre. A continuación, se ha situado el Kia EV3 (segmento C) como el tercer modelo más vendido del mes en el mercado eléctrico con 469 registros de la coreana en este mes, logrando un crecimiento multiplicado por tres (+216%) sobre sus datos de hace un año.

Los diez modelos más vendidos se completan con el BYD Atto 2 (390 entregas), Mini Mini (350 unidades), BYD Atto 3 (287 operaciones), Jeep Avenger (269 registros), Tesla Model Y (253 comercializaciones), BYD Seal (231 ventas) y el Skoda Elroq (222 apuntes).

TESLA Y KIA, LAS PRIMERAS POSICIONES EN EL ACUMULADO DEL AÑO

En el acumulado del año, Tesla ya suma 8.985 matriculaciones de su Model 3, afianzándose en la primera posición a tan solo un mes de concluir el registro anual. Frente al año anterior por estas fechas, esta cifra supone un incremento del 4,5%.

El Tesla Model Y, de su lado, acumula 5.177 matriculaciones, lo que le permite situarse en el 'top 3' de los once primeros meses del año. Con tan solo 85 matriculaciones más se sitúa el Kia EV3 (5.262 unidades), peleando por mantener el segundo puesto al cierre del año.

Por debajo de las 4.000 matriculaciones y dentro del 'top 5' se encuentran el Renault R5 (3.919 anotaciones) y el BYD Dolphin Surf (3.484 registros).

Completan el 'top 10' el Mini Mini (3.068 unidades matriculadas hasta noviembre), el Toyota BZ4X (2.646), el BYD Atto 3 (2.319), el BYD Atto 2 (2.258 unidades) y el Hyundai Inster (2.093).