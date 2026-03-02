Tesla Model 3 se corona en febrero como el vehículo eléctrico más vendido, con 1.169 unidades

Archivo - Tesla Model 3 se corona en febrero como el vehículo eléctrico más vendido con 1.169 ventas - TESLA - Archivo

El modelo de la marca norteamericana duplica sus datos con respecto al año pasado y supera con diferencia al Dorphin Surf y al Model Y MADRID 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Tesla Model 3 ha superado con gran diferencia a sus rivales en el mes de febrero y ha terminado el mes como el modelo 100% eléctrico más vendido en España, con 1.169 unidades, duplicando sus registros de 2025 (+122%) y recuperando el primer puesto que cedió a su 'hermano', el Tesla Model Y, el pasado mes de enero.

La llegada de su variante 'Standard', más económica, y el hecho de que este modelo se puede beneficiar de las ayudas del Plan Auto+ cuando esté vigente está haciendo que muchos compradores lo hayan elegido en el mes de febrero.

Según las cifras por modelos divulgadas este lunes por Anfac, el segundo modelo más vendido de febrero en el mercado de vehículos 100% eléctricos ha sido el BYD Dolphin Surf y el tercero, el Tesla Model Y, con 435 y 419 matriculaciones (+9,4%), respectivamente.

El 'top 5' de modelos eléctricos más vendidos lo completan el Kia EV3, que ha cerrado el segundo mes de 2026 con 317 entregas (-26,2%) y el Atto 2, que con su variante eléctrica ha completado 284 operaciones (+1.477%).

A continuación, en sexto puesto, se ha establecido el Kia Niro, con 260 ventas (+1.757%); el séptimo lugar ha sido para el Renault 5, con 248 matriculaciones (-22%); el Jeep Avenger terminó octavo, con 237 unidades (+338%), y el Mini con 228 unidades (-55%) en noveno lugar. Cabe destacar que, cerrando el 'top 10', se ha colado el Deepal SO5 de la marca china Changan, que en su primer mes completo a la venta ha totalizado 185 entregas.

MODEL 3 OCUPA EL PRIMER PUESTO

En el ranking por modelos hasta febrero, el Tesla Model 3 lidera la clasificación con 1.177 unidades y una cuota del 7,66%, registrando además un sólido crecimiento del 79,4%. Así, recupera el trono del mercado eléctrico en los dos primeros meses de 2026 --título que ya consiguió el año pasado--.

En segunda posición se sitúa el Tesla Model Y, con 866 unidades y un 5,64% de cuota, creciendo un 69,1%. El BYD Dolphin Surf alcanza las 724 matriculaciones, mientras que el Jeep Avenger destaca por su fuerte expansión, con 561 unidades y un espectacular incremento del 530,3%. El 'top 5' lo cierra el Kia Niro con 545 operaciones (+1.059%).

Por su parte, en sexto lugar, el Kia EV3 suma 524 unidades, aunque registra un descenso del 38,3%. El BYD Atto 2 contabiliza 487 matriculaciones, con un crecimiento del 673,02%, mientras que el Mini alcanza las 479 unidades aunque con una caída del 26,65%. Cierran el listado el Mercedes Clase EQA, con 406 unidades (2,64%) en el noveno puesto, con un crecimiento del 26,88%, y el Renault R5, que suma 383 unidades y registra un descenso del 20,37%.