El Tesla Model 3, el Tesla Model Y y el Kia EV3, los vehículos eléctricos más vendidos en 2025

Archivo - Tesla Model 3 - TESLA - Archivo

MADRID 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Tesla Model 3, el Tesla Model Y el Kia EV3 han sido los vehículos eléctricos más vendidos en el año 2025, con 9.947, 6.005 y 5.661 unidades matriculadas en el conjunto del año, respectivamente, según las cifras divulgadas este viernes por Anfac.

Pese a situarse como el modelo más vendido, el número de vehículos matriculados del Model 3 ha caído en un 9,92% respecto al año anterior. Así, el Model 3 alcanza una cuota de mercado del 9,79% al cierre del año.

A continuación, con 6.005 matriculaciones, se situó el Tesla Model Y, con un crecimiento del 9,28% respecto al año 2024 y una cuota de mercado del 5,91% en el segmento de vehículos eléctricos. En tercera posición, el Kia EV3 ha multiplicado por siete sus matriculaciones respecto a 2024 y ha alcanzado una cuota de mercado del 5,57%, equivalente a las 5.661 unidades matriculadas.

En cuarta posición se ha situado uno de los modelos más populares de BYD, el Dolphin Surf, que ha alcanzado 4.181 matriculaciones al cierre del año y una cuota de mercado del 4,11%. Muy cerca, en quinto lugar, se encuentra el Renault R5, con 4.123 unidades matriculadas y una cuota de mercado del 4,06%.

El 'top 10' de vehículos eléctricos más vendidos en 2025 lo completan el Mini Mini (con 3.469 unidades), el BYD Atto 2 (2.695), el Toyota BZ4X (2.692), el BYD Atto 3 (2.559) y el BYD Seal (2.422).

LOS TESLA, LOS MODELOS MÁS VENDIDOS EN DICIEMBRE

El Tesla Model 3 y el Tesla Model Y también han sido los modelos más vendidos en el mercado de vehículos eléctricos en diciembre, con 962 y 828 unidades matriculadas, respectivamente. Frente a diciembre de 2024, las ventas del Model 3 cayeron más de un 60%.

A continuación se posicionaron dos modelos de BYD, el BYD Dolphin Surf y el BYD Atto 2, con 697 y 437 unidades matriculadas, respectivamente. En quinto lugar se ha situado el Mini Mini, con 401 anotaciones, un 20% más que en el mismo mes de 2024.

El 'top 10' de diciembre lo completan el Kia EV3 (399 unidades), el BYD Seal (390), el Jeep Avenger (345), el BYD Atto 3 (240) y el Dacia Spring (con 238 anotaciones, triplicando sus ventas de diciembre de 2024).