Tesla pone nuevo precio al Model Y en China para atraer al cliente más familiar desde 40.425 euros

MADRID 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Tesla ha puesto precio a su renovado utilitario deportivo de seis plazas, el Model Y, que contará con una gama de autonomía extendida L para ganarse a las familias de clase media en el ultracompetitivo mercado chino.

La nueva variante del modelo más vendido de Tesla estará disponible a partir de 339.000 yuanes (40.425 euros), según publicó la empresa este martes en la red social china Weibo, que prevé que las entregas comiencen en septiembre.

El Model Y L, como lo denomina el fabricante, es unos 15 centímetros más largo que el Model Y y está diseñado para albergar una tercera fila de pasajeros. El vehículo tendrá una autonomía de 751 kilómetros con una sola carga, casi la misma que la versión de altas prestaciones de la variante de cinco plazas existente, que parte de 313.500 yuanes (37.380 euros).

TESLA BUSCA MÁS PRESENCIA EN EL MERCADO CHINO

Tesla ha ido perdiendo terreno frente a los fabricantes nacionales en los últimos meses. De hecho, las entregas de su fábrica de Shanghái volvieron a caer en julio y las entregas locales se desplomaron un 12% respecto al mismo periodo del año pasado.

El precio de la nueva variante pretende compensar los retrasos en funciones más avanzadas de asistencia al conductor, o la llamada conducción autónoma completa (FSD). La empresa puso a prueba estas funciones con sus usuarios desde febrero, pero sus avances han sido muy lentos.

Aunque la gama global de Tesla se ha mantenido prácticamente constante durante años, el nuevo Model Y L sugiere un esfuerzo por ganar cuota en el mayor mercado automovilístico del mundo, donde se lanzan nuevos modelos eléctricos cada mes.

Por último, el Model Y L se une en China al Model 3 sedán de mayor autonomía que el fabricante estadounidense de vehículos eléctricos presentó en China hace un mes, capaz de recorrer 830 kilómetros con una sola carga.