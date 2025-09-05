Tesla propone pagar un bono de 850.500 millones de euros a Elon Musk para que se centre en la compañía

MADRID 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Tesla ha propuesto un nuevo acuerdo de compensación para su consejero delegado, Elon Musk, potencialmente valorado en cerca de un 1 billón de dólares (unos 852.000 millones de euros) y diseñado para incentivar a Musk a liderar Tesla durante los próximos años.

La propuesta establece una serie de ambiciosos puntos de referencia que debe cumplir para ganar el pago completo, incluyendo la expansión del negocio de robotaxi de Tesla y el crecimiento del valor de mercado de la compañía a por lo menos 8,5 billones de dólares (7,2 millones de euros) desde alrededor de 1 billón de dólares (850.000 millones de euros) en la actualidad. El plan abarca 10 años.

Las acciones adicionales que Musk podría recibir elevarían su participación en el fabricante de vehículos eléctricos al menos al 25%, según los términos detallados en la declaración de representación de Tesla del viernes, según información recogida por Bloomberg.

El plan ofrece a Musk una ganancia inesperada y un mayor control de la empresa, después de que un tribunal de Delaware anulara su paquete de 2018, valorado en más de 50.000 millones de dólares (42.800 millones de euros).

Mientras Tesla apela esa decisión, el consejo está buscando otras formas de compensar a su consejero delegado, incluso con una adjudicación provisional de acciones a principios de agosto valorada en unos 30.000 millones de dólares (25.673 millones de euros).

Los incentivos del nuevo plan pretenden mantener a Musk centrado en Tesla mientras ésta persigue el crecimiento en mercados más nuevos, como la robótica y la inteligencia artificial.

La solicitud de representación del viernes también incluía una propuesta no vinculante de los accionistas para que Tesla tomara una participación en la startup xAI de Musk, una idea que Musk ya había discutido anteriormente.