Tesla realiza en España las primeras pruebas del sistema de conducción 'Full Self-Driving' supervisado

MADRID, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La compañía norteamericana Tesla ha comenzado en España las primeras demostraciones de su sistema de conducción 'Full Self-Driving (Supervised)', su sistema más avanzado de asistencia a la conducción que ha tenido sus primeras pruebas públicas en Europa.

El FSD supervisado permite conducir de forma 'casi automática' bajo la supervisión constante del conductor, el cual en cualquier momento puede tocar el freno, el acelerador o el botón situado en el volante para activar la conducción corriente.

En una prueba realizada por los alrededores de Fuenlabrada (Madrid), el sistema es capaz de navegar por calles urbanas, autovías, autopistas, intersecciones y rotondas, gestionando de forma automática la dirección, la aceleración, el frenado, los cambios de carril y las entradas y salidas de autopista.

La conducción supervisada de Tesla está disponible por 7.500 euros en toda la gama de modelos de la marca en España (Model Y, Model 3 y los Model S y X, aunque estos se dejarán de producir a partir del verano), con el mismo precio independientemente del acabado elegido. Así, este sistema se podrá incluir a las nuevas configuraciones 'Standard' de los Model Y y Model 3 que están disponibles desde 39.990 y 36.990 euros.

El resultado es una conducción "más fluida, cómoda y segura", tanto en trayectos cotidianos como en viajes largos. Igualmente, Tesla asegura que esta tecnología reduce "hasta siete veces el riesgo de colisiones graves".

UN SISTEMA SUPERVISADO Y REGULADO

El enfoque de Tesla en el FSD supervisado se conforma por medio de una arquitectura apoyada en cámaras redes neuronales de extremo a extremo entrenadas con miles de millones de ejemplos de datos reales. No obstante, esta variante de la conducción, tal y como se conoce actualmente, se encuentra en fase de pruebas y no tiene una aprobación firme en la Unión Europea.

El 'Full Self-Driving (Supervised)' está disponible en Australia, Canadá, China, México, Nueva Zelanda y Estados Unidos, y Tesla prevé que los organismos europeos den luz verde a este modelo para comenzar en los primeros meses de 2026 su lanzamiento comercial.

Durante el último año, la compañía ha trabajado estrechamente con organismos reguladores europeos, realizando demostraciones, compartiendo evidencias de seguridad y acumulando más de un millón de kilómetros de pruebas internas en carreteras de 17 países del continente.

De cara al futuro, Tesla mantiene como objetivo que los vehículos elegibles --incluidos los Model S, Model 3, Model X y Model Y-- evolucionen progresivamente hacia capacidades de conducción autónoma total no supervisada, lo que marcaría un nuevo hito en la movilidad del siglo XXI.