Tesla sigue confiando en España y realiza tres nuevas aperturas en Galicia, País Vasco y Madrid

MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La compañía norteamericana Tesla ha inaugurado tres nuevos puntos de venta en Galicia, País Vasco y Madrid, reforzando su presencia en el mercado nacional.

Con estos tres nuevos concesionarios, la red de Tesla en España cuenta con un total de 21 tiendas y centros de entrega y 17 ubicaciones para pruebas de conducción de autoservicio.

Igualmente, dispone hasta 10 centros de servicio posventa para los clientes de la firma llegando casi a las 50 ubicaciones operativas entre los distintos servicios.

"Esta expansión consigue acercar la marca para ofrecer una experiencia más accesible, cómoda y directa a sus clientes, tanto en zonas clave del norte de España como en el corredor sureste de la capital", expone la compañía.

En el País Vasco, Tesla refuerza su presencia con la apertura de Oiartzun (Guipúzcoa). Esta nueva ubicación complementa la tienda de Iurreta (Vizcaya), creando una red más capilar que permite acercar la marca y sus servicios a los usuarios del País Vasco y Navarra.

Simultáneamente, la compañía amplía su cobertura en el noroeste con su llegada a A Coruña. Se trata del segundo punto de venta en Galicia, sumándose a la tienda de Vigo inaugurada hace poco más de un año.

En la zona centro, Tesla impulsa su actividad con una nueva apertura en Rivas-Vaciamadrid (Madrid). Situada junto a la autovía A-3, esta ubicación ofrece una experiencia completa de movilidad eléctrica, ya que cuenta con una estación de 'supercargadores' operativa desde principios de año.

Estas nuevas tiendas tendrán próximamente las nuevas configuraciones 'Standard' de los Model Y y Model 3 que están disponibles desde 39.990 y 36.990 euros en España.