Tesla traerá a Europa su camión eléctrico Semi

Tesla Semi - TESLA

MADRID 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Tesla tiene previsto lanzar en Europa su camión eléctrico Semi, del que dará a conocer más detalles en el IAA Transportation, la mayor feria de vehículos comerciales de la región, que se celebrará el próximo septiembre en Hannover (Alemania).

El fabricante presentó por primera vez el Semi en 2017 y, en un principio, tenía previsto comenzar la producción en 2019. Sin embargo, el lanzamiento se retrasó en repetidas ocasiones, y la empresa llegó a afirmar en un momento dado que se necesitaban con mayor urgencia baterías para coches como su superventas, el Model 3.

La producción a mayor escala comenzó finalmente en Nevada en abril de este año. En Estados Unidos, ya se han entregado los primeros camiones Tesla a clientes como el gigante de la alimentación y las bebidas PepsiCo.

El Semi tiene una autonomía estimada de unos 800 kilómetros con una sola carga. En Europa, se enfrentaría a la competencia de los camiones eléctricos de fabricantes europeos que ya se encuentran en el mercado.