Toyota abre los pedidos del C-HR híbrido eléctrico e híbrido enchufable desde 31.500 euros

Renueva la gama Toyota C-HR con más acabados y mayor equipamiento

MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Toyota ha comenzado a admitir los pedidos de la gama completa del Toyota C-HR 2026, entre los que se incluyen los modelos C-HR Hybrid y Plug-in Hybrid, por unos precios desde 31.500 euros y 35.000 euros, respectivamente.

Ambos modelos ofrecen la posibilidad de financiación. Así, Toyota lanza el C-HR Hybrid desde 31.500 euros (en la versión Hybrid 140 Advance) o por 160 euros al mes con Toyota Easy Plus, el programa de financiación y servicios añadidos que incluye 4 años de garantía y mantenimientos.

En el caso del Toyota C-HR Plug in Hybrid, los pedidos empiezan desde 35.000 euros en el acabado Advance, con opción de pago mensual de 200 euros al mes con el programa Toyota Easy Plus.

La gama Toyota C-HR Hybrid y Toyota C-HR Plug-in Hybrid se ha renovado con nuevos acabados y equipamientos mejorados, además de una paleta de colores más amplia.

Con estas dos nuevas incorporaciones, Toyota pone de manifiesto su estrategia multitecnología y su objetivo de alcanzar la neutralidad en carbono al ofrecer el modelo con dos motorizaciones, híbrido eléctrico e híbrido enchufable y, muy pronto, la versión eléctrica de batería, con el nuevo Toyota C-HR+ Electric.

NUEVOS ACABADOS

Otro de los cambios es que el acabado Active Hybrid pasa a denominarse Business en la nueva gama y, como novedad, se incorpora también a la versión Plug-in Hybrid, equipando en ambas motorizaciones llantas de aleación de 17".

En la versión híbrida enchufable, este acabado ofrece un equipamiento más completo, con asientos delanteros y volante calefactables, asiento del conductor con ajuste lumbar eléctrico, tapicería oscura de tela con diseño jaspeado y luz ambiental interior, entre otros elementos.

Por su parte, el acabado Advance se actualiza tanto en Hybrid como en Plug-in Hybrid, con un interior más refinado, una nueva tapicería de tela de diseño jaspeado, y un exterior renovado, que incorpora llantas de aleación de 18" con un diseño actualizado.

De su lado, el acabado GR Sport, el más deportivo de la gama Toyota C-HR, se incorpora ahora a la motorización Hybrid 140, mientras que también está disponible en las versiones Hybrid 200 AWD-i y Plug-in Hybrid 220, que equipan llantas de aleación de 20". La nueva versión GR Sport Hybrid 140 se distingue por sus llantas de 19" en color negro, Head-Up Display y pintura bitono, pudiendo incorporar opcionalmente techo panorámico.

En el Toyota C-HR Plug-in Hybrid se presenta el nuevo acabado GR Sport Plus, con carrocería bitono+, que refuerza la gama con una versión deportiva equipada con prestaciones como ópticas delanteras con ajuste automático en altura, luces de curva estáticas, cámara de visión 360º, Asistente de Cambio de Carril (LCA) o Alerta de Tráfico Delantero Cruzado (FCTA).

Además, toda la gama incorpora como novedad el sistema detector de fatiga por cámara (DMC), que permite identificar signos de cansancio o distracción en el conductor y está vinculado al sistema de parada de emergencia del vehículo.