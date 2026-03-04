Toyota abre la preventa en España de la nueva pickup Hilux 100% eléctrica, disponible por 41.588 euros

Archivo - Toyota Hilux 100% eléctrica - JEROEN PEETERS - Archivo

MADRID 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Toyota ha anunciado la llegada de la nueva Hilux 100% eléctrica a España, cuya preventa ya ha sido abierta a un precio de 41.588 euros en el acabado GX (de entrada a la gama), con su llegada prevista a partir de mayo.

Con este lanzamiento, la marca refuerza su estrategia multitecnología ampliando la gama Hilux, que ya cuenta con versiones diésel y Mild Hybrid 48V, ofreciendo a los clientes diferentes soluciones de movilidad adaptadas a sus necesidades.

"Con la nueva Hilux BEV, Toyota combina el ADN del modelo -robustez, calidad, fiabilidad y durabilidad- con una evolución en diseño, digitalización, seguridad y confort, manteniendo además las capacidades todoterreno que han convertido a Hilux en una referencia en su segmento", ha destacado la firma.

Hilux BEV equipa dos motores eléctricos que desarrollan una potencia conjunta de 144 kW (196 CV), alimentados por una batería de ion-litio de 59,2 kWh. La autonomía alcanza los 255 kilómetros en ciclo combinado WLTP y puede llegar hasta los 385 kilómetros en ciclo urbano.

La batería se encuentra alojada entre los largueros del bastidor, lo que la protege frente a impactos laterales. Además, en la parte inferior dispone de un subchasis y una placa protectora que ayudan a evitar daños ante posibles impactos.

El sistema Multi-Terrain Select (MTS) incluye ahora cinco modos de conducción e incorpora un nuevo modo de puente cruzado, que optimiza el control del vehículo en terrenos con grandes desniveles, manteniendo la tracción incluso cuando alguna de las ruedas pierde apoyo.

La nueva Hilux incorpora además los sistemas más recientes de Toyota Assist y la tercera generación de Toyota Safety Sense, con funcionalidades avanzadas de seguridad activa y ayuda al conductor.

DISEÑO EXTERIOR ROBUSTO

El diseño exterior evoluciona manteniendo el concepto de "robustez y agilidad", con una parrilla frontal cerrada, nuevos estribos laterales y traseros integrados para facilitar el acceso a la caja de carga y llantas de aluminio de 17".

En el interior, Hilux BEV ofrece un entorno más digitalizado y conectado, con un cuadro de instrumentos digital de 12,3" y una pantalla multimedia de 12,3" con Toyota Smart Connect. También incluye volante multifunción, puertos USB-C y conectividad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto.

La Toyota Hilux BEV estará disponible exclusivamente en carrocería Doble Cabina y en dos acabados: GX, como versión de acceso, y VX, con un mayor nivel de equipamiento en confort y tecnología. La gama de colores incluye Gris Trueno, Blanco Classic y Blanco Perlado Iceberg, con tapicerías en tela o cuero sintético según el acabado.