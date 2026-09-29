Toyota actualiza el C-HR con nueva tapicería para asientos, colores y sistema de audio

Toyota C-HR - TOYOTA

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Toyota ha actualizado la gama del Toyota C-HR con una nueva tapicería de cuero en el acabado Spirit con techo panorámico Skyview, el sistema de audio JBL en el acabado GR Sport y el nuevo color exclusivo Ónix Mate para el GR Sport Plus, con unos precios que arrancan en 30.500 euros.

"Una propuesta que refleja los valores ADN que acompañan a Toyota durante décadas, con la calidad, fiabilidad y durabilidad para responder a las necesidades de los clientes con una experiencia de conducción completa", ha subrayado Toyota.

En concreto, la versión Spirit con techo panorámico Toyota Skyview incorpora una nueva tapicería de cuero que cubre la totalidad de los asientos, "elevando la sensación de sofisticación y calidad percibida en el interior" reforzando así el atractivo de una de las versiones más completas de la gama.

Por su parte, el Toyota C-HR GR Sport, también con techo panorámico Skyview, incorpora el sistema de audio JBL, que mejora la experiencia acústica a bordo y completa la propuesta "más deportiva de la gama" con un mayor nivel de equipamiento.

Por su parte, GR Sport Plus estrena el nuevo color exclusivo Ónix Mate, disponible en combinación bitono, que aporta una nueva opción de personalización y realza el carácter deportivo del modelo. Todos los nuevos acabados con las mejora se ofrecen en versiones híbridas (HEV) --Hybrid 140 y Hybrid 200 AWD-i-- e híbrida enchufable (PHEV) --PHEV 220--.