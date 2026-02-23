Toyota se alía con Treehouse en EE.UU. Para instalar cargadores de coches eléctricos en el hogar - MORGAN SEGAL

MADRID 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La división de Norteamérica de Toyota ha llegado a un acuerdo con Treehouse, un sistema operativo habilitado por software para programas de electrificación, para facilitar la compra e instalación de cargadores de vehículos eléctricos domésticos en Estados Unidos.

Con la tecnología de definición virtual patentada de Treehouse, los clientes de Toyota recibirán presupuestos de instalación por adelantado en 48 horas o menos, con solo unas cuantas fotos y una breve inspección.

Desde allí, Treehouse gestionará cada proyecto desde el principio hasta el final, trabajando con electricistas autorizados examinados por la propia empresa para evaluar, actualizar e instalar los sistemas eléctricos necesarios para respaldar la carga de vehículos eléctricos en el hogar, "con el objetivo de que cada instalación cumpla con los más altos estándares de calidad y seguridad".

"Los vehículos Toyota y Lexus tienen fama de ser fáciles de adquirir y agradables de conducir, por lo que la experiencia de carga en casa también debería serlo. Treehouse complementa nuestras marcas y ofrece a nuestros clientes un punto de venta único para instalar sus soluciones de carga en casa", ha afirmado el vicepresidente de Incubación y Desarrollo Empresarial de Toyota en Norteamérica, Thibaut de Barros Conti.

Todos los vehículos eléctricos (BEV) y híbridos enchufables (PHEV) Toyota y Lexus del año 2026 en adelante incluyen de serie un cargador doméstico de CA de doble voltaje de 120 V/240 V que permite una carga de nivel 1 y una carga más rápida de nivel 2. Con una potencia máxima de 7,7 kW, en condiciones ideales, el cable de carga de doble voltaje puede cargar un vehículo desde aproximadamente el 10% de su capacidad hasta su capacidad máxima durante la noche.

Con el cable de carga de doble voltaje, los propietarios de Toyota y Lexus pueden acceder a la carga de Nivel 2 simplemente instalando una toma de 240 V a través de Treehouse. El cable de carga de doble voltaje incluye una garantía de tres años para vehículos Toyota y de cuatro años para vehículos Lexus.

También está disponible a través de Treehouse un cargador ChargePoint Home Flex Nivel 2 con cableado fijo que, según Treehouse , puede reducir el tiempo de carga hasta en un 30 %, dependiendo del vehículo y la configuración.

"Estamos encantados de trabajar con Toyota para mejorar la experiencia de carga en el hogar y los vehículos eléctricos para los clientes de Toyota y Lexus", ha declarado el cofundador y director ejecutivo de Treehouse, Eric Owski.