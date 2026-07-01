Toyota se consolida como la marca más vendida en el primer semestre del año

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MADRID, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Toyota consolida su posición como la marca más vendida en España tanto en el primer semestre del año, como solo en el mes de junio, con 55.229 y 9.542 matriculaciones, respectivamente, equivalentes a incrementos del 11,5% y 6,1% frente a los mismos periodos del año anterior.

De esta manera, Toyota se afianza como la firma líder en el mercado automovilístico español, propulsada por varios de sus modelos como el Toyota Corolla o el Toyota C-HR, que se posicionan como dos de los turismos más vendidos por la marca en los últimos meses.

Mientras, en segunda posición en mayo se ha situado Volkswagen, que suma 40.909 matriculaciones, una cifra superior en un 3,2% respecto al primer semestre del año anterior.

La tercera posición continúa muy reñida, tras haber arrebatado Seat este lugar a Renault, por una distancia de apenas 63 unidades matriculadas. Así, la marca catalana ha sumado 38.603 matriculaciones, un 5,4% más que en los seis primeros meses del año anterior, mientras que la francesa ha cerrado el semestre con 38.540 registros (un 14,7% menos interanual).

Kia (con 33.207 anotaciones) completa el 'top 5' de marcas más vendidas en el semestre, con un descenso interanual del 6%. El 'top 10' del semestre lo conforman Peugeot (33.100 matriculaciones), Dacia (31.560), Hyundai (29.350), Mercedes (28.594) y BMW (26.081).

DACIA Y KIA COMPLETAN EL 'TOP 5' DE JUNIO

Solo en junio, Toyota supera en casi 1.000 unidades las matriculaciones del segundo competidor, Volkswagen, que ha recortado sus registros en un 2,8% interanual en el sexto mes del año. Por el contrario, el tercer lugar ha sido para Seat, que ha elevado sus anotaciones un 21,5% en términos interanuales.

El cuarto y quinto lugar han sido para Dacia (con 7.500 matriculaciones, un 3,5% más) y Kia, con un incremento del 20,7% interanual, hasta 6.550 registros mensuales. Solo en el mes de junio, el 'top 10' lo completan Renault, Peugeot, BMW, Hyundai y MG, que no logra cerrar el semestre en este mismo ranking.