Toyota incorpora sus taxis Crown a un proyecto para impulsar el uso del hidrógeno en Tokio

MADRID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Toyota se ha adherido al 'Tokyo H2', un nuevo proyecto lanzado por el Gobierno metropolitano de Tokio con el objetivo de convertir la capital japonesa en "un líder mundial en hidrógeno", para lo que ha incorporado sus modelos de taxis Crown, impulsados por esta fuente de energía, según ha informado este miércoles.

Como parte de esta iniciativa público-privada, el modelo Crown se ha incorporado a la flota de taxis de pila de combustible para ampliar su adopción. Para alcanzar el objetivo del Gobierno Metropolitano de Tokio de introducir taxis de pila de combustible (aproximadamente 600 para el año fiscal 2030), Toyota también intentará introducir 200 unidades para el año fiscal 2025 y brindar apoyo.

El proyecto 'Tokyo H2', liderado por el Gobierno Metropolitano de Tokio, busca impulsar las iniciativas público-privadas para el uso del hidrógeno, con especial atención a la movilidad comercial, como taxis y camiones de pila de combustible.

Las empresas y organizaciones participantes implementarán diversas iniciativas relacionadas con el hidrógeno. Al unificar el logotipo y el diseño del proyecto, se visibilizará la difusión del hidrógeno en toda la ciudad, fomentando la comprensión y el interés en Tokio. En el futuro, además de los taxis, se implementarán por etapas iniciativas en el sector comercial.

Con la incorporación del Crown a la flota de taxis de pila de combustible, Toyota busca que la sociedad del hidrógeno sea más familiar y accesible en la vida cotidiana. Además, al generar una demanda sustancial de hidrógeno, Toyota busca crear un círculo virtuoso en toda la cadena de suministro.

"En colaboración con el Gobierno Metropolitano de Tokio y con empresas y organizaciones dedicadas al hidrógeno, Toyota seguirá ampliando sus colaboraciones y contribuirá a lograr un Tokio líder mundial en hidrógeno", ha apuntado la compañía.